Tuyển Quản lý kinh doanh Mộc Trà Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 15 Triệu

- Phụ trách quản lý cửa hàng - Triển khai thực hiện trưng bày theo đúng chuẩn guideline - Quản lý, tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên tại Store - Đàm phán, thương lượng với các đối tác. - Triển khai các kế hoạch phát triển doanh số tại cửa hàng. - Kiểm tra, theo dõi tình hình kinh doanh và đánh giá hiệu quả của các chương trình thu hút khách tại cửa hàng - Quản lý thu chi, xuất nhập hàng hóa tại cửa hàng - Giữ gin vệ sinh khu vực nơi làm việc - Báo cáo kết quả kinh doanh theo yêu cầu.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực bán lẻ - Ngoại hình ưa nhìn, phong cách chuyên nghiệp. Yêu thích công việc kinh doanh, bán hàng - Tốt nghiệp từ THPT trở lên - Tính cách năng động và cầu tiến. - Có kỹ năng quản lý hàng hóa, nhân sự, doanh số. - Có kỹ năng giải quyết vấn đề, giao tiếp khéo léo. - Sử dụng tốt vi tính văn phòng. Giao tiếp tiếng Anh cơ bản.

- Lương từ 10 triệu/ tháng + 2% hoa hồng (Thu nhập không giới hạn trung bình từ 15-25tr/tháng)

- Được tham gia đầy đủ theo quy định của pháp luật, tham gia Team building, New-year party và các sự kiện có liên quan do công ty tổ chức.

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và linh hoạt

- Được training, học hỏi và phát triển bản thân, môi trường làm việc có nhiều cơ hội thăng tiến

- Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi

- Các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

- Thời gian làm việc: 7h30 – 17h (Được nghỉ 1 ngày bất kì trong tuần, có đăng ký trước)