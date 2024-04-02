Tuyển Quản lý kinh doanh Mộc Trà Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Mộc Trà Beauty
- Hồ Chí Minh: Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 4 - 15 Triệu
- Phụ trách quản lý cửa hàng
- Triển khai thực hiện trưng bày theo đúng chuẩn guideline
- Quản lý, tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên tại Store
- Đàm phán, thương lượng với các đối tác.
- Triển khai các kế hoạch phát triển doanh số tại cửa hàng.
- Kiểm tra, theo dõi tình hình kinh doanh và đánh giá hiệu quả của các chương trình thu hút khách tại cửa hàng
- Quản lý thu chi, xuất nhập hàng hóa tại cửa hàng
- Giữ gin vệ sinh khu vực nơi làm việc
- Báo cáo kết quả kinh doanh theo yêu cầu.
Với Mức Lương 4 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực bán lẻ
- Ngoại hình ưa nhìn, phong cách chuyên nghiệp. Yêu thích công việc kinh doanh, bán hàng
- Tốt nghiệp từ THPT trở lên
- Tính cách năng động và cầu tiến.
- Có kỹ năng quản lý hàng hóa, nhân sự, doanh số.
- Có kỹ năng giải quyết vấn đề, giao tiếp khéo léo.
- Sử dụng tốt vi tính văn phòng. Giao tiếp tiếng Anh cơ bản.
Tại Mộc Trà Beauty Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương từ 10 triệu/ tháng + 2% hoa hồng (Thu nhập không giới hạn trung bình từ 15-25tr/tháng)
- Được tham gia đầy đủ theo quy định của pháp luật, tham gia Team building, New-year party và các sự kiện có liên quan do công ty tổ chức.
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và linh hoạt
- Được training, học hỏi và phát triển bản thân, môi trường làm việc có nhiều cơ hội thăng tiến
- Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi
- Các chế độ khác theo quy định của pháp luật.
- Thời gian làm việc: 7h30 – 17h (Được nghỉ 1 ngày bất kì trong tuần, có đăng ký trước)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mộc Trà Beauty
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
