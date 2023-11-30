Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm việc tại Tây Ninh thu nhập Từ 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
- Tây Ninh
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Từ 8 Triệu
Tìm kiếm khách hàng, giới thiệu các sản phẩm đến Khách hàng
Đi thị trường tìm kiếm, mở rộng nguồn khách hàng
Trực tiếp bán hàng, chăm sóc khách hàng
Theo dõi công nợ, quản lý khách hàng
Hỗ trợ giải đáp, tư vấn sản phẩm cho khách hàng
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên (tất cả các Ngành)
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo (có kinh nghiệm trong lĩnh vực Vật liệu Xây dựng là một lợi thế)
Trung thực, năng động, tinh thần tự giác cao, có trách nhiệm, ham học hỏi, gắn bó lâu dài.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt.
Có thể đi công tác theo điều động.
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Phụ cấp chuyên cần, phụ cấp cơm trưa, xăng xe, tiền điện thoại,...
Lương thưởng theo năng lực
Thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật,...
Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng chuyên môn
Lộ trình thăng tiến trong công việc
Khám sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
