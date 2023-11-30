Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm việc tại Tây Ninh thu nhập Từ 8 Triệu

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên (tất cả các Ngành)

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo (có kinh nghiệm trong lĩnh vực Vật liệu Xây dựng là một lợi thế)

Trung thực, năng động, tinh thần tự giác cao, có trách nhiệm, ham học hỏi, gắn bó lâu dài.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt.

Có thể đi công tác theo điều động.