Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Tây Ninh thu nhập 20 - 50 Triệu

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm sales, ưu tiên các ngành tư vấn du học, bảo hiểm, bất động sản, kinh doanh đa cấp

Xây dựng hệ thống cộng tác viên theo sự phân công của Quản lý trực tiếp Tìm kiếm và chăm sóc khách hàng tiềm năng Chốt sale phí dịch vụ đào tạo và phí dịch vụ tư vấn du học Phối hợp liên phòng trong các hoạt động chung của Công ty và tập đoàn theo sự phân công của Quản lý trực tiếp và Ban lãnh đạo

