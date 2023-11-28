Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Tây Ninh thu nhập 20 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty cổ phần Ico Euro
- Tây Ninh
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 20 - 50 Triệu
Xây dựng hệ thống cộng tác viên theo sự phân công của Quản lý trực tiếp
Tìm kiếm và chăm sóc khách hàng tiềm năng
Chốt sale phí dịch vụ đào tạo và phí dịch vụ tư vấn du học
Phối hợp liên phòng trong các hoạt động chung của Công ty và tập đoàn theo sự phân công của Quản lý trực tiếp và Ban lãnh đạo
Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ các ngành có liên quan: Marketing, Sales, Quản trị kinh doanh...
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm sales, ưu tiên các ngành tư vấn du học, bảo hiểm, bất động sản, kinh doanh đa cấp
Chủ động, tinh thần trách nhiệm cao
Tại Công ty cổ phần Ico Euro Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập không giới hạn
Được đào tạo sâu sản phẩm
Cơ hội thăng tiến trong công việc
BHXH đầy đủ, du lịch, mua cổ phần...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Ico Euro
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI