Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Tây Ninh thu nhập 20 - 50 Triệu

Công ty cổ phần Ico Euro
Ngày đăng tuyển: 28/11/2023
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
Công ty cổ phần Ico Euro

Kinh doanh/Bán hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty cổ phần Ico Euro

Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
200 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Xây dựng hệ thống cộng tác viên theo sự phân công của Quản lý trực tiếp
Tìm kiếm và chăm sóc khách hàng tiềm năng
Chốt sale phí dịch vụ đào tạo và phí dịch vụ tư vấn du học 
Phối hợp liên phòng trong các hoạt động chung của Công ty và tập đoàn theo sự phân công của Quản lý trực tiếp và Ban lãnh đạo

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ các ngành có liên quan: Marketing, Sales, Quản trị kinh doanh...

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm sales, ưu tiên các ngành tư vấn du học, bảo hiểm, bất động sản, kinh doanh đa cấp

Chủ động, tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công ty cổ phần Ico Euro Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn

Được đào tạo sâu sản phẩm

Cơ hội thăng tiến trong công việc

BHXH đầy đủ, du lịch, mua cổ phần...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Ico Euro

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Ico Euro

Công ty cổ phần Ico Euro

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

