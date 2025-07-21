Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần Ico Euro
- Hà Nội: 459c Phố Bạch Mai, Trương Địn, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
• Hạch toán tại các công ty con. Hạch toán tổng hợp và lên báo cáo tài chính cho các công ty con (báo cáo lập theo quý 4 lần/năm). Đảm bảo báo cáo tài chính của các công ty con không có sai sót.
• Lập các báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN tháng, quý, năm. Biết cách lập Quyết toán thuế TNDN, TNCN…
• Hiểu biết về báo cáo tài chính, chuẩn mực kế toán, thuộc tính chất các tài khoản kế toán, thuộc hệ thống kế toán theo thông tư 200.
• Làm các hợp đồng kinh tế, biên bản nghiệm thu bàn giao, thanh lý hợp đồng (phù hợp với từng đơn hàng).
• Lưu trữ hồ sơ, chứng từ trong Phòng Kế toán.
• Lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo Kế toán theo yêu cầu của kế toán trưởng công ty mẹ: báo cáo công nợ, báo cáo tồn kho, báo cáo phân tích tiêu thụ hàng hóa.
• Giao dịch ngân hàng và giao dịch bảo hiểm, thuế
• Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên...
• Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty cổ phần Ico Euro Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (8h30 - 17h00)
Đóng BHXH khi lên chính thức
Có nghỉ phép năm
Có lương tháng 13
Thưởng quý, thưởng cuối năm
Du lịch 1 lần /năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Ico Euro
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI