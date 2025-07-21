Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

• Hạch toán tại các công ty con. Hạch toán tổng hợp và lên báo cáo tài chính cho các công ty con (báo cáo lập theo quý 4 lần/năm). Đảm bảo báo cáo tài chính của các công ty con không có sai sót.

• Lập các báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN tháng, quý, năm. Biết cách lập Quyết toán thuế TNDN, TNCN…

• Hiểu biết về báo cáo tài chính, chuẩn mực kế toán, thuộc tính chất các tài khoản kế toán, thuộc hệ thống kế toán theo thông tư 200.

• Làm các hợp đồng kinh tế, biên bản nghiệm thu bàn giao, thanh lý hợp đồng (phù hợp với từng đơn hàng).

• Lưu trữ hồ sơ, chứng từ trong Phòng Kế toán.

• Lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo Kế toán theo yêu cầu của kế toán trưởng công ty mẹ: báo cáo công nợ, báo cáo tồn kho, báo cáo phân tích tiêu thụ hàng hóa.

• Giao dịch ngân hàng và giao dịch bảo hiểm, thuế

• Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên...

• Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.