Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty cổ phần Ico Euro
Ngày đăng tuyển: 21/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần Ico Euro

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 459c Phố Bạch Mai, Trương Địn, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

• Hạch toán tại các công ty con. Hạch toán tổng hợp và lên báo cáo tài chính cho các công ty con (báo cáo lập theo quý 4 lần/năm). Đảm bảo báo cáo tài chính của các công ty con không có sai sót.
• Lập các báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN tháng, quý, năm. Biết cách lập Quyết toán thuế TNDN, TNCN…
• Hiểu biết về báo cáo tài chính, chuẩn mực kế toán, thuộc tính chất các tài khoản kế toán, thuộc hệ thống kế toán theo thông tư 200.
• Làm các hợp đồng kinh tế, biên bản nghiệm thu bàn giao, thanh lý hợp đồng (phù hợp với từng đơn hàng).
• Lưu trữ hồ sơ, chứng từ trong Phòng Kế toán.
• Lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo Kế toán theo yêu cầu của kế toán trưởng công ty mẹ: báo cáo công nợ, báo cáo tồn kho, báo cáo phân tích tiêu thụ hàng hóa.
• Giao dịch ngân hàng và giao dịch bảo hiểm, thuế
• Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên...
• Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên ứng viên thành thạo phần mềm kế toán Misa

Tại Công ty cổ phần Ico Euro Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : 12- 15 triệu/tháng
Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (8h30 - 17h00)
Đóng BHXH khi lên chính thức
Có nghỉ phép năm
Có lương tháng 13
Thưởng quý, thưởng cuối năm
Du lịch 1 lần /năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Ico Euro

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

