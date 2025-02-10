Tuyển Area sales manager Otsuka Nutraceutical Vietnam Co.,ltd. làm việc tại Hải Phòng thu nhập 1,400 - 2,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Area sales manager Tại Otsuka Nutraceutical Vietnam Co.,ltd.
- Hải Phòng: Hải Phòng, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Area sales manager Với Mức Lương 1,400 - 2,000 USD
I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
1. ASM Miền Bắc quản lí gồm các Tỉnh thuộc khu vực Miền Bắc: Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương
*Base: Hải Phòng
II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Triển khai kế hoạch kinh doanh hàng tháng, hàng quý, hàng năm của Công ty tại cửa hàng, khu vực quản lý,
• Đảm bảo thực hiện đúng, đủ những quy định của công ty và những gì cấp trên triển khai
• Nắm, hiểu rõ thị trường, phân khúc khách hàng và đối thủ trong khu vực/ vùng miền quản lý
• Đề xuất và triển khai các giải pháp để cải thiện kiệu quả vận hành/ kinh doanh tại khu vực quản lý
• Hoàn thành các KPI của công ty đưa ra: doanh số, khách hàng mới, DMS
• Sáng tạo/ tư duy để ra và triển khai/ thử nghiệm các giải pháp bán hàng mới để thúc đẩy kết quả kinh doanh
• Dự đoán các rủi ro và đề xuất biện pháp khắc phục
• Đào tạo, huấn luyện, kiểm soát các nhân viên thuộc team mình quản lý
