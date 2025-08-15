Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/09/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: số 69 Nguyễn Tất Tố, Phường Kênh Dương,Lê Chân,, Lê Chân, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Tham gia các nhóm phụ trách kế toán của doanh nghiệp khách hàng đa dạng loại hình kinh doanh thương mại, dịch vụ, sản xuất, xây lắp.
- Phản ánh, ghi chép các nghiệp vụ phát sinh của doanh nghiệp lên phần mềm kế toán;
- Lập các loại tờ khai thuế VAT, Thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài, thuế nhà thầu nước ngoài...
- Lập Báo cáo tài chính năm, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, quyết toán thuế năm;
- Có cơ hội tham gia các job thanh kiểm tra thuế, tư vấn thuế doanh nghiệp;
- Thời gian làm việc:
- Từ 7:30 - 11:00 & 13:00 - 17:00 (Nghỉ chủ nhật )

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên,
- Am hiểu luật thuế
- Lập báo cáo tài chính, soát xét hồ sơ.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 15tr - 30 triệu
- Được tham gia các chế độ ngày lễ, tết, phép năm, và BHXH theo quy định của nhà nước.
- Được khuyến khích và tạo điều kiện thi các chứng chỉ đại lý thuế, kế toán viên, kiểm toán viên;
- Có cơ hội thăng tiến trong công việc;
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chia sẻ chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 71 Trường Chinh, Phường Lãm Hà, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

