Tuyển Area sales manager Ps Distribution Co. Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 650 Triệu

1. Sales, distribution and selling system

1. Doanh số, phân phối và hệ thống bán hàng

- Support & Input to RSM to develop a sales, distribution and trade plan to achieve the targets

- Hỗ trợ GĐKD phát triển doanh số, mở rông phân phối và đề xuất các CTKM nhằm đạt chỉ tiêu

- Set up and manage the Area distribution system including appointing and allocating territory to distributors, sales force, retailers, selling routes, delivery team

- Thiết lập và quản lý kênh phân phối trong khu vực mà mình quản lý bao gồm các NPP, NVKD, GSKD, các cửa hàng sĩ và lẻ, bán hàng theo tuyến và nhân viên giao hàng

- Lead alignment of annual & quarterly business plans and sales & distribution fundamental targets with distributors in the Area.

- Thống nhất với các NPP về kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu đặt hàng, chỉ tiêu phân phối hàng tháng, hàng quí, hàng năm

2. Market development, Trade marketing, new products launching

2. Phát triển thị trường, lên kế hoạch và triển khai các CTKM, các sản phẩm mới

- Coordinate data and input for 1 category to support RSM to develop promotion plans.

- Thu thập thông tin,dữ liệu để hỗ trợ GĐKD lên kế hoạch CTKM

- Ensure the sales team and distributors to have excellent execution of all trade marketing programs, product launchings in the Area