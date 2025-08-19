Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 228A ĐƯỜNG BA THÁNG HAI 0, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Có thể làm việc xoay ca:
Ca 1: 8h30 - 17h30
Ca 2: 12h30 - 9h
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên tốt nghiệp tối thiểu THPT trở lên.
Có giọng nói tốt, rõ ràng, truyền cảm.
Đã từng có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng hoặc telesale là một lợi thế.
Có khả năng giải quyết vấn đề nhanh nhạy, luôn đặt khách hàng là trọng tâm để xử lý đến tận cùng.
Có thể làm việc xoay ca linh hoạt.
Có giọng nói tốt, rõ ràng, truyền cảm.
Đã từng có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng hoặc telesale là một lợi thế.
Có khả năng giải quyết vấn đề nhanh nhạy, luôn đặt khách hàng là trọng tâm để xử lý đến tận cùng.
Có thể làm việc xoay ca linh hoạt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng 13, thưởng giữa năm, thưởng nhân viên vượt trội theo tình hình kinh doanh công ty.
BHXH,BHYT và các quyền lợi theo luật lao động.
Thu nhập ổn định, năng suất càng cao thu nhập càng cao.
Đào tạo các nghiệp vụ về CSKH và kỹ năng mềm từ cơ bản đến nâng cao.
Được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ công việc.
BHXH,BHYT và các quyền lợi theo luật lao động.
Thu nhập ổn định, năng suất càng cao thu nhập càng cao.
Đào tạo các nghiệp vụ về CSKH và kỹ năng mềm từ cơ bản đến nâng cao.
Được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI