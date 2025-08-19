Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 228A ĐƯỜNG BA THÁNG HAI 0, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng

Có thể làm việc xoay ca:

Ca 1: 8h30 - 17h30

Ca 2: 12h30 - 9h

Yêu Cầu Công Việc

Ứng viên tốt nghiệp tối thiểu THPT trở lên.

Có giọng nói tốt, rõ ràng, truyền cảm.

Đã từng có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng hoặc telesale là một lợi thế.

Có khả năng giải quyết vấn đề nhanh nhạy, luôn đặt khách hàng là trọng tâm để xử lý đến tận cùng.

Có thể làm việc xoay ca linh hoạt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13, thưởng giữa năm, thưởng nhân viên vượt trội theo tình hình kinh doanh công ty.

BHXH,BHYT và các quyền lợi theo luật lao động.

Thu nhập ổn định, năng suất càng cao thu nhập càng cao.

Đào tạo các nghiệp vụ về CSKH và kỹ năng mềm từ cơ bản đến nâng cao.

Được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company

