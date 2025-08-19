Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV HẢI LONG HƯNG THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 8 Phan Đình Giót P2 Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online và offline.

Thực hiện các cuộc gọi tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng về các sản phẩm bảo hiểm.

Phân tích nhu cầu của khách hàng và đề xuất các giải pháp bảo hiểm phù hợp.

Hoàn thiện hồ sơ khách hàng và tiến hành thủ tục đăng ký bảo hiểm.

Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh.

Đạt được các chỉ tiêu doanh số được giao.

Báo cáo công việc định kỳ cho quản lý.

Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ bán hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Tốt nghiệp THPT trở lên.

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề.

Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.

Tại CÔNG TY TNHH MTV HẢI LONG HƯNG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh cùng với các chế độ thưởng doanh số.

Được tham gia các khóa đào tạo bài bản về sản phẩm và kỹ năng bán hàng.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến cao trong công ty.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Chế độ nghỉ phép năm theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV HẢI LONG HƯNG THỊNH

