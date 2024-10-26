Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty CP Tập đoàn Adam Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Công ty CP Tập đoàn Adam Group
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Công ty CP Tập đoàn Adam Group

Bác sĩ da liễu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ da liễu Tại Công ty CP Tập đoàn Adam Group

Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 232

- 234 Lê Hồng Phong , Quận 5 , Hồ Chí Minh, Quận 5

Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

– Thăm khám, kiểm tra tình trạng da, tư vấn chuyên sâu các dịch vụ thẩm mỹ về da cho khách hàng, lên phác đồ điều trị.
– Tiến hành điều trị các vấn đề về da bằng thủ thuật, trực tiếp điều trị vấn đề da liễu bằng công nghệ cao
– Giám sát quy trình điều trị tại spa, quy chuẩn về an toàn và sức khỏe, chất lượng sản phẩm cung cấp và dịch vụ spa
– Giải đáp các thắc mắc, yêu cầu của khách hàng
– Hỗ trợ nhân viên trong công việc chăm sóc khách hàng, tư vấn các gói dịch vụ cho khách hàng
– Xử lý và giải quyết các tình huống phát sinh
– Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Độ tuổi : Từ 27 – 42 tuổi
– Có giấy phép hành nghề da liễu và các chứng chỉ có liên quan
– Có 1 tháng thử việc (training & làm quen với công việc, đánh giá mức độ phù hợp)
– Cẩn thận, lịch sự, chuyên nghiệp, trách nhiệm
– Kỹ năng giao tiếp, xử lý các tình huống, nắm bắt tâm lý khách hàng tốt

Tại Công ty CP Tập đoàn Adam Group Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập: 30 – 50 triệu/ tháng ( Lương cứng thoả thuận + 5% doanh số tư vấn dịch vụ+ 5% tư vấn sản phẩm + thưởng)
- Lương cứng 10 - 20 triệu (thỏa thuận theo năng lực) .Deal lương trực tiếp tại buổi phỏng vấn
– Được hưởng đầy đủ các chính sách, phúc lợi theo quy định của công ty
– Môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tập đoàn Adam Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Tập đoàn Adam Group

Công ty CP Tập đoàn Adam Group

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 95 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

