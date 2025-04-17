Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ AESTHETIC SOLUTION DIỆP ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ da liễu Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ AESTHETIC SOLUTION DIỆP ANH
Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 16 Sông thao, Phường 2, Q Tân Bình, Tân Bình, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương 20 - 40 Triệu
Nghiên cứu về sản phẩm, phác đồ Sản phẩm Công ty Diệp Anh phân phối để trainning trực tiếp cho khách hàng là các Bác sĩ/ chủ Spa đối tác;
Hỗ trợ team kinh doanh đi tới cơ sở của đối tác để demo sản phẩm/dịch vụ, đào tạo và chuyển giao phác đồ điều trị
Tham gia hỗ trợ các khóa đào tạo của Công ty
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Bs quản lý và GĐ
Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa
Ưu tiên bác sĩ có định hướng chuyên khoa da liễu
Ưu tiên bác sĩ đã có kinh nghiệm trong ngành.
Có kỹ năng giao tiếp và truyền đạt kiến thức tốt
Nhiệt tình, chủ động trong công việc
Sẵn sàng đi công tác ngoại tỉnh để đào tạo/ hỗ trợ đối tác
Có khả năng làm việc nhóm
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ AESTHETIC SOLUTION DIỆP ANH Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường mở, được tiếp cận với nhiều khía cạnh trong nghề giúp phát triển toàn diện kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng của bác sĩ;
Được công ty làm hình ảnh truyền thông và đại diện Báo cáo ở các hội nghị lớn trong và ngoài nước.
Làm việc với các Bệnh viện, Bác sĩ đầu nghành da liễu
Tạo dựng thương hiệu cá nhân một cách chuyên nghiệp về hình ảnh, được nâng cao kinh nghiệm lâm sàng.
Cơ hội học tập nâng cao chuyên môn trong và ngoài nước.
Được hưởng các chế độ, quyền lợi tốt như: Sinh nhật, teambuilding, nghỉ mát, du lịch trong và ngoài nước hàng năm,…
Thưởng lễ tết hấp dẫn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ AESTHETIC SOLUTION DIỆP ANH
