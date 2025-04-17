Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ AESTHETIC SOLUTION DIỆP ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 16 Sông thao, Phường 2, Q Tân Bình, Tân Bình, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Nghiên cứu về sản phẩm, phác đồ Sản phẩm Công ty Diệp Anh phân phối để trainning trực tiếp cho khách hàng là các Bác sĩ/ chủ Spa đối tác;

Hỗ trợ team kinh doanh đi tới cơ sở của đối tác để demo sản phẩm/dịch vụ, đào tạo và chuyển giao phác đồ điều trị

Tham gia hỗ trợ các khóa đào tạo của Công ty

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Bs quản lý và GĐ

Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa

Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa

Ưu tiên bác sĩ có định hướng chuyên khoa da liễu

Ưu tiên bác sĩ đã có kinh nghiệm trong ngành.

Có kỹ năng giao tiếp và truyền đạt kiến thức tốt

Nhiệt tình, chủ động trong công việc

Sẵn sàng đi công tác ngoại tỉnh để đào tạo/ hỗ trợ đối tác

Có khả năng làm việc nhóm

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ AESTHETIC SOLUTION DIỆP ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường mở, được tiếp cận với nhiều khía cạnh trong nghề giúp phát triển toàn diện kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng của bác sĩ;

Được công ty làm hình ảnh truyền thông và đại diện Báo cáo ở các hội nghị lớn trong và ngoài nước.

Làm việc với các Bệnh viện, Bác sĩ đầu nghành da liễu

Tạo dựng thương hiệu cá nhân một cách chuyên nghiệp về hình ảnh, được nâng cao kinh nghiệm lâm sàng.

Cơ hội học tập nâng cao chuyên môn trong và ngoài nước.

Được hưởng các chế độ, quyền lợi tốt như: Sinh nhật, teambuilding, nghỉ mát, du lịch trong và ngoài nước hàng năm,…

Thưởng lễ tết hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ AESTHETIC SOLUTION DIỆP ANH

