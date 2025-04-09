Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Doctor Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 100 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ da liễu Tại Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Doctor Beauty
Mức lương
50 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 11B Lê Quý Đôn, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương 50 - 100 Triệu
Thăm khám, chẩn đoán, lên phác đồ điều trị, tư vấn liệu trình điều trị ... phù hợp với tình trạng da của khách hàng.
Thực hiện được các thủ thuật Filler, Botox, Laser, Căng chỉ, ....
Hỗ trợ nhân viên tư vấn chốt sale.
Hỗ trợ quay clip, livestream chia sẻ kiến thức y khoa.
Với Mức Lương 50 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu từ 5 năm trở lên.
Giỏi về tiêm filler, botox.
Có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa da liễu
Có chứng chỉ kiểm soát nhiễm khuẩn
Cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc
Tại Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Doctor Beauty Thì Được Hưởng Những Gì
Lương theo giờ + PC cơm + % hoa hồng dịch vụ.
Thưởng Lễ, Tết ,……
Đi du lịch định kỳ hàng năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lành mạnh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Doctor Beauty
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
