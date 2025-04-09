Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Doctor Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 100 Triệu

Mức lương 50 - 100 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 11B Lê Quý Đôn, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương 50 - 100 Triệu

Thăm khám, chẩn đoán, lên phác đồ điều trị, tư vấn liệu trình điều trị ... phù hợp với tình trạng da của khách hàng.

Thực hiện được các thủ thuật Filler, Botox, Laser, Căng chỉ, ....

Hỗ trợ nhân viên tư vấn chốt sale.

Hỗ trợ quay clip, livestream chia sẻ kiến thức y khoa.

Với Mức Lương 50 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu từ 5 năm trở lên.

Giỏi về tiêm filler, botox.

Có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa da liễu

Có chứng chỉ kiểm soát nhiễm khuẩn

Cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Doctor Beauty Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo giờ + PC cơm + % hoa hồng dịch vụ.

Thưởng Lễ, Tết ,……

Đi du lịch định kỳ hàng năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lành mạnh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Doctor Beauty

