Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty TNHH Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Royal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 232 - 234 Lê Hồng Phong, Quận 5, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Thăm khám, kiểm tra tình trạng da cho khách hàng

Tư vấn pháp đồ, sản phẩm thuốc điều trị cho khách hàng

Tiến hành điều trị, thực hiện kỹ thuật

Giám sát quy trình điều trị spa, quy chuẩn về an toàn và sức khỏe, chất lượng sản phẩm cung cấp và dịch vụ spa

Giải đáp các thắc mắc, yêu cầu của khách hàng

Hỗ trợ nhân viên chăm sóc khách hàng, tư vấn các gói dịch vụ cho khách hàng

Xử lý và giải quyết các tình huống phát sinh

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 27 – 50 tuổi

Có chứng chỉ hành nghề 18 tháng/ 36 tháng/ 54 tháng chuyên khoa da liễu

Có 1 tháng thử việc (training & làm quen với công việc, đánh giá mức độ phù hợp)

Cẩn thận, lịch sự, chuyên nghiệp, trách nhiệm

Kỹ năng giao tiếp, xử lý các tình huống, nắm bắt tâm lý khách hàng tốt

Tại Công ty TNHH Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Royal Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 30 – 50 triệu/ tháng (Lương cứng + % doanh số tư vấn dịch vụ+ % tư vấn sản phẩm + thưởng)

Lương cứng 15 - 25 triệu theo năng lực

Được hưởng đầy đủ các chính sách, phúc lợi theo quy định của công ty

Môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Royal

