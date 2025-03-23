Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty TNHH Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Royal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ da liễu Tại Công ty TNHH Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Royal
Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 232
- 234 Lê Hồng Phong, Quận 5, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương 30 - 50 Triệu
Thăm khám, kiểm tra tình trạng da cho khách hàng
Tư vấn pháp đồ, sản phẩm thuốc điều trị cho khách hàng
Tiến hành điều trị, thực hiện kỹ thuật
Giám sát quy trình điều trị spa, quy chuẩn về an toàn và sức khỏe, chất lượng sản phẩm cung cấp và dịch vụ spa
Giải đáp các thắc mắc, yêu cầu của khách hàng
Hỗ trợ nhân viên chăm sóc khách hàng, tư vấn các gói dịch vụ cho khách hàng
Xử lý và giải quyết các tình huống phát sinh
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: Từ 27 – 50 tuổi
Có chứng chỉ hành nghề 18 tháng/ 36 tháng/ 54 tháng chuyên khoa da liễu
Có 1 tháng thử việc (training & làm quen với công việc, đánh giá mức độ phù hợp)
Cẩn thận, lịch sự, chuyên nghiệp, trách nhiệm
Kỹ năng giao tiếp, xử lý các tình huống, nắm bắt tâm lý khách hàng tốt
Có chứng chỉ hành nghề 18 tháng/ 36 tháng/ 54 tháng chuyên khoa da liễu
Có 1 tháng thử việc (training & làm quen với công việc, đánh giá mức độ phù hợp)
Cẩn thận, lịch sự, chuyên nghiệp, trách nhiệm
Kỹ năng giao tiếp, xử lý các tình huống, nắm bắt tâm lý khách hàng tốt
Tại Công ty TNHH Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Royal Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 30 – 50 triệu/ tháng (Lương cứng + % doanh số tư vấn dịch vụ+ % tư vấn sản phẩm + thưởng)
Lương cứng 15 - 25 triệu theo năng lực
Được hưởng đầy đủ các chính sách, phúc lợi theo quy định của công ty
Môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến tốt
Lương cứng 15 - 25 triệu theo năng lực
Được hưởng đầy đủ các chính sách, phúc lợi theo quy định của công ty
Môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến tốt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Royal
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
