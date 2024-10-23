Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ DNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Số 218, đường Nguyễn Tri Phương, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng, Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Bác sĩ nha khoa Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý về răng miệng cho khách hàng tại Nha Khoa Tư vấn và đề xuất các phương pháp điều trị, chăm sóc răng phù hợp cho từng khách hàng Theo dõi và đánh giá kết quả điều trị cho khách hàng Cập nhật kiến thức nha khoa và các kỹ thuật mới trong lĩnh vực nha khoa Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Bác sĩ nha khoa, chuyên ngành răng hàm mặt Có kinh nghiệm từ 1-2 năm trở lên, chuyên tổng quát Có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh (chấp nhận các trường hợp đợi chứng chỉ) Có kiến thức chuyên về tổng quát, implant,... Kỹ năng giao tiếp và tư vấn tốt, thái độ thân thiện, nhiệt tình với khách hàng Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả Chủ động học hỏi, cập nhật kiến thức chuyên môn thường xuyên

Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ DNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 30 - 50 triệu/tháng Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định Cơ hội thăng tiến rõ ràng trong môi trường làm việc chuyên nghiệp Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm Được off 04 ngày/tháng (ngoại trừ thứ 7, chủ nhật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ DNG

