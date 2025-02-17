Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập 400 - 800 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Nhật Tại Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam
Mức lương
400 - 800 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Dương: KCN Tân Trường
- Cẩm Giàng
- Hải Dương, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương 400 - 800 USD
* Dịch văn bản và các tài liệu từ tiếng Nhật sang tiếng Việt và ngược lại.
* Phiên dịch, biên dịch giữa người Nhật và người Việt trong các cuộc họp của bộ phận và khách hàng
.
* Ngoài vị trí phiên dịch, sẽ phụ trách thêm một số công việc khác theo chỉ thị của cấp trên.
Với Mức Lương 400 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam hoặc Nữ. Trình độ học vấn: Cao Đẳng, Đại Học
- Tiếng Nhật: trình độ N2 trở lên.
- Nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc
- Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint
- Ít nhất từ 3 năm kinh nghiệm làm về công việc Phiên dịch trong các nhà máy sản xuất
***Khi trở thành một thành viên của UMCVN, bạn sẽ được hưởng những quyền lợi sau:
1. Cơ hội thăng tiến cao:Tổ chức đánh giá, xét duyệt tăng chức hàng năm
Tại Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
