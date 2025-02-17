Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập 400 - 800 USD

Mức lương 400 - 800 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: KCN Tân Trường - Cẩm Giàng - Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương 400 - 800 USD

* Dịch văn bản và các tài liệu từ tiếng Nhật sang tiếng Việt và ngược lại.

* Phiên dịch, biên dịch giữa người Nhật và người Việt trong các cuộc họp của bộ phận và khách hàng

.

* Ngoài vị trí phiên dịch, sẽ phụ trách thêm một số công việc khác theo chỉ thị của cấp trên.

Với Mức Lương 400 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam hoặc Nữ. Trình độ học vấn: Cao Đẳng, Đại Học

- Tiếng Nhật: trình độ N2 trở lên.

- Nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc

- Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint

- Ít nhất từ 3 năm kinh nghiệm làm về công việc Phiên dịch trong các nhà máy sản xuất

***Khi trở thành một thành viên của UMCVN, bạn sẽ được hưởng những quyền lợi sau:

1. Cơ hội thăng tiến cao:Tổ chức đánh giá, xét duyệt tăng chức hàng năm

Tại Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam

