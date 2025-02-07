Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Taishodo Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Nhật Tại Công Ty TNHH Taishodo Việt Nam
- Hải Dương: Lô XN36, KCN Đại An, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc:
• Viết và phát triển phần mềm trên Visual Studio, Visual basic, Uipath
• Sử dụng ngôn ngữ lập trình HTML/ CSS/ Javascript/ C# để cải tiến ứng dụng trên window, android, ios
• Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
• Visual Studio、Visual Basic、Uipath
• Android, HTML/ CSS/ Javascript/
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có khả năng phân tích và thiết kế phần mềm
• Có kiến thức về C#, Asp.net, VBA, My SQL, Web Form, Oracle, RPA (Robotic Process Automation )
• Chấp nhận sinh viên mới ra trường đam mê lập trình.
• Có khả năng tự tìm tòi học hỏi, yêu thích và đam mê ứng dụng các công nghệ mới
• C#, Asp.net, VBA, My SQL, Web Form, Oracle, RPA (Robotic Process Automation )
Thời gian làm việc:
■ Một tháng được nghỉ:
Tại Công Ty TNHH Taishodo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Taishodo Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
