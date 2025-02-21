Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô B1, Khu công nghiệp Thăng Long II, Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Biên dịch các tài liệu, mail đối ứng từ Tiếng Nhật sang Tiếng Việt và ngược lại;

- Phiên dịch từ Tiếng Nhật sang Tiếng Việt và ngược lại trong các cuộc họp, trong phòng kĩ thuật,..;

- Làm các công việc hành chính tổng hợp trong bộ phận;

Chi tiết công việc trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng/Trung cấp (Senmon)

- Tiếng Nhật giao tiếp tốt. (Có chứng chỉ JLPT N2 hoặc tương đương);

- Yêu thích công việc biên phiên dịch và các công việc Hành chính;

- Có kĩ năng, thành thạo tin học văn phòng;

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, suy nghĩ logic và thẳng thắn trong công việc;

- Lạc quan vui vẻ, xử lý công việc nhanh nhẹn;

- Mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

Nhân viên Chính thức, Hợp đồng lâu dài, Lương tăng đều hàng năm, Ngày làm việc ít: 253 công/năm

Thưởng lương tháng thứ 13

Du lịch hè, Nhiều hoạt động ngoại khóa, thể thao, văn hóa

Có xe đưa đón từ Hà Nội, Hải Dương và Thành phố Hưng Yên về nhà máy

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.