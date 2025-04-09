Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Brother Industries (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Thực hiện công việc phòng Quản lý kế hoạch (ADM-MP): 03 người

• Hỗ trợ các công việc cho người nước ngoài như làm giấy tờ xuất nhập cảnh, quản lý hợp đồng.

• Thực hiện các hoạt động liên quan đến trách nhiệm xã hội, biên phiên dịch tài liệu.

Thực hiện công việc phòng Quản lý sản xuất (PC-PC): 01 người

• Lập kế hoạch sản xuất dựa vào yêu cầu của khách hàng, năng lực sản xuất của nhà máy và tình trạng linh kiện để thiết lập kế hoạch sản xuất phù hợp.

• Xác nhận tiến độ sản xuất và xuất hàng.

Thực hiện công việc phòng Chế tạo bản mạch (EPE-PCB): 01 người

• Lập kế hoạch sản xuất.

• Triển khai kế hoạch sản xuất.

• Điều chỉnh kế hoạch sản xuất.

Thực hiện công việc phòng Kiểm soát chất lượng nhà cung cấp (SQM-SQC): 01 người

• Quản lý, cải tiến chất lượng linh kiện của nhà cung cấp mua trong nước và nước ngoài.

• Điều tra nguyên nhân, đối sách lỗi linh kiện.

• Thực hiện các nghiệp vụ đánh giá chất lượng định kỳ với nhà cung cấp.