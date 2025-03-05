Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN BOOKAS làm việc tại Bình Phước thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Phước: - 124 đường số 2, KDC Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Biên tập viên

• Tiếp nhận và xử lý bản thảo.

• Phối hợp với đội ngũ Audio Editor để chuyển bản thảo thành sách nói chất lượng.

• Làm việc với các đơn vị xuất bản.

• Lập kế hoạch khai thác bản thảo.

• Đề xuất ý tưởng phát hành và hỗ trợ quảng bá sách nói.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. Có kinh nghiệm biên tập ấn phẩm sách và các ấn bản sáng tạo.

• Có kinh nghiệm làm việc tại các NXB/Công ty phát hành sách/Công ty sách nói là một lợi thế.

• Có hiểu biết về ngôn ngữ, yêu thích làm việc với con chữ.

• Hiểu biết về sách và sách nói.

• Có kỹ năng xử lý bản thảo.

• Cẩn thận, chi tiết, chu toàn.

• Yêu thích podcast, sách nói có tìm hiểu các podcast, sách nói nước ngoài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BOOKAS Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: Mức lương từ 7-12 triệu đồng/tháng, thưởng tháng 13 và thưởng theo hiệu quả công việc.

• Phụ cấp: Chỗ ở cho ứng viên nam (nếu cần).

• Phúc lợi: Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.

• Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn về xuất bản, sản xuất sách nói và podcast.

• Làm việc trong startup năng động, sáng tạo, nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BOOKAS

