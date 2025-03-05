Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN BOOKAS làm việc tại Bình Phước thu nhập 7 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BOOKAS
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Biên tập viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BOOKAS

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Phước:

- 124 đường số 2, KDC Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

• Tiếp nhận và xử lý bản thảo.
• Phối hợp với đội ngũ Audio Editor để chuyển bản thảo thành sách nói chất lượng.
• Làm việc với các đơn vị xuất bản.
• Lập kế hoạch khai thác bản thảo.
• Đề xuất ý tưởng phát hành và hỗ trợ quảng bá sách nói.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. Có kinh nghiệm biên tập ấn phẩm sách và các ấn bản sáng tạo.
• Có kinh nghiệm làm việc tại các NXB/Công ty phát hành sách/Công ty sách nói là một lợi thế.
• Có hiểu biết về ngôn ngữ, yêu thích làm việc với con chữ.
• Hiểu biết về sách và sách nói.
• Có kỹ năng xử lý bản thảo.
• Cẩn thận, chi tiết, chu toàn.
• Yêu thích podcast, sách nói có tìm hiểu các podcast, sách nói nước ngoài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BOOKAS Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: Mức lương từ 7-12 triệu đồng/tháng, thưởng tháng 13 và thưởng theo hiệu quả công việc.
• Phụ cấp: Chỗ ở cho ứng viên nam (nếu cần).
• Phúc lợi: Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.
• Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn về xuất bản, sản xuất sách nói và podcast.
• Làm việc trong startup năng động, sáng tạo, nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BOOKAS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 124 đường số 2 KDC Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

