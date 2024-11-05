Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 28 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
- Hà Nội: 84 Trần Thái Tông, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 28 - 35 Triệu
Tham gia triển khai xây dựng giải pháp cho Dự án Internet banking
Quản lý team
Là thành viên key member của trung tâm APS
Tham gia khảo sát, trao đổi với nghiệp vụ làm rõ yêu cầu và thống nhất với các bên liên quan về các yêu cầu phát triển trong dự án.
Xây dựng các tài liệu phân tích, đặc tả yêu cầu, mô hình hóa quy trình nghiệp vụ.
Thiết kế xây dựng giải pháp đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.
Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để xây dựng tính năng của các sản phẩm, dịch vụ
Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng các sản phẩm dịch vụ
Nghiên cứu, theo dõi, đánh giá hành vi và trải nghiệm người dùng về sản phẩm; nhận biết sự thay đổi để có nâng cấp, cải tiến kịp thời.
Tham gia giám sát quá trình kiểm thử nhằm đảm bảo chất lượng của hệ thống CNTT đáp ứng đúng và đủ yêu cầu đã đặt ra.
Phối hợp trong quá trình thực hiện Golive và kiểm tra sau Golive
Tiếp nhận phân công công việc và báo cáo kết quả thực hiện với đầu mối BA/PO
Với Mức Lương 28 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm quản lý
Kinh nghiệm làm việc thực tế tại các công ty, dự án về vị trí BA
Có kinh nghiệm dự án ngân hàng, data, T24
Nắm bắt nghiệp vụ nhanh, tiếp nhận và xử lý thông tin tốt
Có khả năng nắm bắt sản phẩm/hệ thống nhanh và kỹ năng viết đặc tả yêu cầu sản phẩm, dịch vụ, hệ thống tốt
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc với khách hàng khối ngân hàng, công việc ổn định và lâu dài
Review lương 2 lần/năm
Lương tháng 13.
Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (8h-17h30)
Đóng đầy đủ bảo hiểm
Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác
Du lịch, teambuilding, khám sức khỏe hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
