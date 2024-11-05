Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 28 - 35 Triệu

Mức lương 28 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 84 Trần Thái Tông, Cầu Giấy

Tham gia triển khai xây dựng giải pháp cho Dự án Internet banking

Quản lý team

Là thành viên key member của trung tâm APS

Tham gia khảo sát, trao đổi với nghiệp vụ làm rõ yêu cầu và thống nhất với các bên liên quan về các yêu cầu phát triển trong dự án.

Xây dựng các tài liệu phân tích, đặc tả yêu cầu, mô hình hóa quy trình nghiệp vụ.

Thiết kế xây dựng giải pháp đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.

Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để xây dựng tính năng của các sản phẩm, dịch vụ

Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng các sản phẩm dịch vụ

Nghiên cứu, theo dõi, đánh giá hành vi và trải nghiệm người dùng về sản phẩm; nhận biết sự thay đổi để có nâng cấp, cải tiến kịp thời.

Tham gia giám sát quá trình kiểm thử nhằm đảm bảo chất lượng của hệ thống CNTT đáp ứng đúng và đủ yêu cầu đã đặt ra.

Phối hợp trong quá trình thực hiện Golive và kiểm tra sau Golive

Tiếp nhận phân công công việc và báo cáo kết quả thực hiện với đầu mối BA/PO

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành CNTT hoặc các ngành tương đương hoặc có các chứng chỉ tương đương được công nhận bởi các tổ chức uy tín

Có kinh nghiệm quản lý

Kinh nghiệm làm việc thực tế tại các công ty, dự án về vị trí BA

Có kinh nghiệm dự án ngân hàng, data, T24

Nắm bắt nghiệp vụ nhanh, tiếp nhận và xử lý thông tin tốt

Có khả năng nắm bắt sản phẩm/hệ thống nhanh và kỹ năng viết đặc tả yêu cầu sản phẩm, dịch vụ, hệ thống tốt

Mức lương upto 35M

Làm việc với khách hàng khối ngân hàng, công việc ổn định và lâu dài

Review lương 2 lần/năm

Lương tháng 13.

Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (8h-17h30)

Đóng đầy đủ bảo hiểm

Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác

Du lịch, teambuilding, khám sức khỏe hàng năm

