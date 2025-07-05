Tuyển Backend Developer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 24 Triệu

Tuyển Backend Developer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 24 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/07/2025
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Backend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Mức lương
20 - 24 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 20 - 24 Triệu

• Tham gia thiết kế và triển khai các ứng dụng hiệu năng cao bằng Microservice phục vụ cho các nhu cầu kinh doanh của Ngân hàng như: khách hàng, tài khoản, vay vốn, tiết kiệm, chuyển tiền,
thanh toán hóa đơn, ví điện tử, gửi tin nhắn...
• Quản lý, phát triển dịch vụ tích hợp với các hệ thống core như: T24, WAY4, BPM, CRM, CIC...
• Tham gia phát triển API trên API Gateway phục vụ tích hợp với các đối tác trong nước và quốc tế.

Với Mức Lương 20 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc thực tế tại các công ty, dự án về vị trí phát triển phần mềm
Có kiến thức về quy trình phát triển phần mềm
Có kinh nghiệm làm việc về cơ sở dữ liệu: SQL
Có kinh nghiệm làm việc về cơ sở dữ liệu: noSQL
Có hiểu biết cơ bản về việc sử dụng các công cụ quản trị trong phát triển phần mềm: Jira, Git…
Có hiểu biết về về Java core và SpringBoot
Có kinh nghiệm triển khai ứng dụng theo dạng Cloud Native: Microservice, CICD, Containerization...
Ưu tiên Nhân sự có kinh nghiệm về xử lý bất đồng bộ, đa nhiệm
Ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm về các hệ thống Message Queue
Ưu tiên nhân sự có hiểu biết về xử lý cache, job

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương phù hợp với năng lực
Thời gian làm việc từ T2 đến T6
Thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13
Trà, cafe, bánh kẹo miễn phí
Review lương 1 lần/năm vào đầu năm
Hỗ trợ phí gửi xe
Có cơ hội trở thành “Gương mặt xuất sắc” của Công ty nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
Hưởng đầy đủ các chính sách và chế độ như: BHYT, BHXH, BHTN,.. theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động và của Công ty;
Tham gia các hoạt động nghỉ mát, team building
Làm việc trong môi trường cởi mở, năng động, khuyến khích sự sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

