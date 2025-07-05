Tuyển Backend Developer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 24 Triệu

Mức lương 20 - 24 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 20 - 24 Triệu

• Tham gia thiết kế và triển khai các ứng dụng hiệu năng cao bằng Microservice phục vụ cho các nhu cầu kinh doanh của Ngân hàng như: khách hàng, tài khoản, vay vốn, tiết kiệm, chuyển tiền,

thanh toán hóa đơn, ví điện tử, gửi tin nhắn...

• Quản lý, phát triển dịch vụ tích hợp với các hệ thống core như: T24, WAY4, BPM, CRM, CIC...

• Tham gia phát triển API trên API Gateway phục vụ tích hợp với các đối tác trong nước và quốc tế.

Với Mức Lương 20 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc thực tế tại các công ty, dự án về vị trí phát triển phần mềm

Có kiến thức về quy trình phát triển phần mềm

Có kinh nghiệm làm việc về cơ sở dữ liệu: SQL

Có kinh nghiệm làm việc về cơ sở dữ liệu: noSQL

Có hiểu biết cơ bản về việc sử dụng các công cụ quản trị trong phát triển phần mềm: Jira, Git…

Có hiểu biết về về Java core và SpringBoot

Có kinh nghiệm triển khai ứng dụng theo dạng Cloud Native: Microservice, CICD, Containerization...

Ưu tiên Nhân sự có kinh nghiệm về xử lý bất đồng bộ, đa nhiệm

Ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm về các hệ thống Message Queue

Ưu tiên nhân sự có hiểu biết về xử lý cache, job

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương phù hợp với năng lực

Thời gian làm việc từ T2 đến T6

Thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13

Trà, cafe, bánh kẹo miễn phí

Review lương 1 lần/năm vào đầu năm

Hỗ trợ phí gửi xe

Có cơ hội trở thành “Gương mặt xuất sắc” của Công ty nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

Hưởng đầy đủ các chính sách và chế độ như: BHYT, BHXH, BHTN,.. theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động và của Công ty;

Tham gia các hoạt động nghỉ mát, team building

Làm việc trong môi trường cởi mở, năng động, khuyến khích sự sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin