Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BEAT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,500 USD

CÔNG TY CỔ PHẦN BEAT VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Sales Representative/Phát triển kinh doanh

Mức lương
500 - 1,500 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lầu 4, Cao Ốc Office Building, 27

- 29 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Vị trí Senior Executive sẽ có trách nhiệm thúc đẩy tăng trưởng và mở rộng danh mục khách hàng của BEAT Network thông qua các quan hệ đối tác chiến lược và các giải pháp truyền thông. Vai trò bao gồm xác định các cơ hội kinh doanh mới, tìm kiếm, tạo dựng mối quan hệ với khách hàng và tận dụng hiểu biết về thị trường để tối ưu hóa doanh thu.
1. Phát triển thị trường và xác định cơ hội kinh doanh mới.
- Tìm kiếm và kết nối với các đối tác tiềm năng, xác định nhu cầu của họ và cung cấp các giải pháp truyền thông phù hợp với chiến lược của khách hàng (quan trọng nhất)
- Hỗ trợ xây dựng và thực hiện các chiến lược phát triển kinh doanh nhằm mở rộng thị phần và khách hàng cho BEAT Network.
- Nghiên cứu và cập nhật các xu hướng thị trường, tìm kiếm thông tin về đối thủ cạnh tranh để đưa ra những đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp.
2. Quản lý và duy trì quan hệ khách hàng
- Hỗ trợ phát triển các mối quan hệ bền vững với khách hàng hiện có, đảm bảo họ hài lòng với dịch vụ và sản phẩm của công ty.
- Phối hợp với các bộ phận nội bộ để đảm bảo đáp ứng đúng cam kết với khách hàng và tối ưu hóa dịch vụ khách hàng.
3. Lập kế hoạch và thực hiện chiến dịch bán hàng
- Lập kế hoạch chi tiết cho các chiến dịch bán hàng và tiếp thị, phối hợp với các nhóm liên quan để đảm bảo hiệu quả cao nhất.
- Đo lường và báo cáo hiệu quả các chiến dịch, từ đó đề xuất các phương án cải tiến và tối ưu hóa.
- Báo cáo hiệu quả và các chỉ số kinh doanh, đề xuất các biện pháp cải thiện hiệu suất.
4. Thực hiện các yêu cầu của trưởng bộ phận/công ty
- Đào tạo các kỹ năng chuyên sâu về đội nhóm.
- Phát triển & quản lý hình ảnh thương hiệu của công ty
- Tham gia phát triển & hoàn thiện các sản phẩm của công ty"

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (ưu tiên chuyên ngành về truyền thông, Marketing)
- Có từ 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển kinh doanh hoặc bán hàng, ưu tiên trong ngành truyền thông và giải trí số.
- Hiểu biết sâu rộng về các nền tảng quảng cáo và truyền thông số, cùng với các xu hướng thị trường hiện tại.
- Đam mê Marketing, Social Media & Digital
- Thành thạo kỹ năng văn phòng
- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán xuất sắc, khả năng xây dựng quan hệ và xử lý xung đột tốt.
- Linh hoạt, nhanh nhẹn - có thể làm việc dưới áp lực, tư duy logic
- Tư duy sáng tạo, đột phá, chủ động trong công việc
- Thành thạo các công cụ phân tích, báo cáo và có khả năng lập kế hoạch ngân sách chi tiết.
- Kỹ năng quản lý dự án và quản lý thời gian tốt, có khả năng làm việc dưới áp lực cao và đạt được các mục tiêu kinh doanh.
- Có khả năng nói và viết tiếng Anh lưu loát là một lợi thế
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing/Truyền thông ở vị trí tương đương
- Ưu tiên 2-3 năm kinh nghiệm làm Sales/BD tại các Agency.

Lương cứng
- SENIOR: 14 -18 + hoa hồng kinh doanh theo doanh số của hợp đồng thực hiện + thưởng KPIs (thu nhập 35+)
- EXECUTIVE: 8 -12 + hoa hồng kinh doanh theo doanh số của hợp đồng thực hiện + thưởng KPIs (thu nhập 25+) "
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, uy tín, nằm trong top công ty truyền thông hàng đầu
- Được đóng đầy đủ : BHXH, BHTN, BHYT,... theo quy định của nhà nước.
- Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, giàu kinh nghiệm, máu lửa công việc & nhiệt huyết.
- Được đào tạo/ tham các khóa học trong và ngoài công ty, để đáp ứng kinh nghiệm chuyên môn kịp thời, nắm bắt xu thế thị trường.
- Quyền lợi theo luật Lao động, và các chế độ phúc lợi riêng tại BEAT: gói bảo hiểm sức khỏe riêng từ cấp Leader trở lên, team building, du lịch hàng năm, sinh nhật, hiếu hỉ, Thứ 6 vui vẻ, các sự kiện nội bộ theo từng giao đoạn trong năm...
- Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6, nghỉ T7 và chủ nhật
- Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: laptop, Văn phòng phẩm.
- Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Golden Land, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

