Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 10 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Showroom 92 - 94 Võ Chí Công, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy

- Sản phẩm: Đèn trang trí/ Đèn chiếu sáng/ Đồ Decor

- Tư vấn, trả lời các thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm. Đưa ra sự lựa chọn cho khách hàng. Thực hiện các đơn hàng cụ thể khác nhau

- Chịu trách nhiệm quản trị và cập nhật nội dung Website: sản phẩm / tồn kho / mô tả / bài viết.

- Đảm bảo và duy trì các tiêu chuẩn về mặt nội dung, hình ảnh và vận hành của website.

- Luôn tìm hiểu, cập nhật các dòng đèn trang trí mới, được học hỏi có thêm kiến thức về thiết kế nội thất, những xu hướng trang trí nội thất đương đại.

- Lên kế hoạch, đề xuất chính sách mới tại các khoảng thời gian cụ thể, các dòng sản phẩm khác nhau.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

- Không phải tìm kiếm data công ty cung cấp 100%

- Trình độ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học

- Giới tính: Không yêu cầu

- Có đam mê đối với Sale - chăm sóc khách hàng

- Tuổi: trên 25 ( có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm sale - CSKH cho đơn vị khác)

- Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc nhóm, teamwork.

- Khéo léo trong công việc, có khả năng xử lý tình huống

- Sử dụng thành thạo máy tính văn phòng và biết khai thác internet

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC ADVANCE PLUS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: Thỏa thuận theo kinh nghiệm.

- Hoa hồng : Theo doanh doanh số bán hàng thực tế, Phụ cấp, trợ cấp.

- Tổng thu nhập: 10-30 triệu tùy vào năng lực (được tăng lương cứng theo thời gian cũng như đánh giá phân loại trong công việc)

- Đóng BHXH, BHYT theo quy định của Luật lao động sau khi trở thành nhân viên chính thức .

- Lương tháng thứ 13

- Thưởng các ngày lễ, Tết dương, Quốc khánh - Du lịch, nghỉ mát hàng năm

- Tham gia, học hỏi các sự kiện trong ngành Nội thất, xây dựng

- Cơ hội được phát triển năng lực nghề nghiệp và có mức thu nhập cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC ADVANCE PLUS

