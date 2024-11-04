Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin và Truyền thông Repu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 6 Triệu

Mức lương 2 - 6 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 2 - 6 Triệu

Tiếp nhận vấn đề cần hỗ trợ của khách hàng qua chat, Email, ...

Ghi nhận lại yêu cầu của khách hàng

Giả lập lại vấn đề

Xác nhận với KH

Tìm hiểu nguyên nhân và giải quyết.

Phối hợp cùng bộ phận khác hoặc chuyển bộ phận liên quan để xử lý cho khách hàng.

Thực hiện các yêu cầu công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Thời gian làm việc :

- Ca sáng (từ thứ 2 đến thứ 6): 8h30 - 12h00

- Ca sáng thứ 7: 8h30 - 12h30

- Ca chiều: 13h30 - 18h00

Ứng viên có thể làm fulltime hoặc parttime ca chiều

Với Mức Lương 2 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thực hiện và hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm như Zoom, Mailchimp, GetResponse, Hubspot...

Ưu tiên bạn đã có kinh nghiệm CSKH, tư vấn, hướng dẫn người dùng sử dụng Phần mềm

Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm liên quan tới phần mềm Marketing, CRM, quản lý dự án

Ưu tiên SV năm 3, 4 làm Fulltime

Ưu tiên các bạn có kĩ năng tin học văn phòng tốt, tỉ mỉ

Chỉ tuyển SV làm partime BUỔI CHIỀU, không tuyển partime BUỔI SÁNG

Ưu tiên đọc hiểu tiếng Anh, hoặc quen sử dụng phần mềm giao diện tiếng Anh

Có tư duy tốt , có mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng, cầu tiến, ham học hỏi.

Yêu cầu: có laptop cá nhân

Làm việc offline

Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin và Truyền thông Repu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến rõ ràng

Có cơ hội thăng tiến lên vị trí cao

Có trợ cấp tiền gửi xe nếu làm Fulltime

Được hưởng lương, thưởng theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin và Truyền thông Repu Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin