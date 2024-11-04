Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin và Truyền thông Repu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 6 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin và Truyền thông Repu Việt Nam
- Hà Nội: 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 2 - 6 Triệu
Tiếp nhận vấn đề cần hỗ trợ của khách hàng qua chat, Email, ...
Ghi nhận lại yêu cầu của khách hàng
Giả lập lại vấn đề
Xác nhận với KH
Tìm hiểu nguyên nhân và giải quyết.
Phối hợp cùng bộ phận khác hoặc chuyển bộ phận liên quan để xử lý cho khách hàng.
Thực hiện các yêu cầu công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Thời gian làm việc :
- Ca sáng (từ thứ 2 đến thứ 6): 8h30 - 12h00
- Ca sáng thứ 7: 8h30 - 12h30
- Ca chiều: 13h30 - 18h00
Ứng viên có thể làm fulltime hoặc parttime ca chiều
Với Mức Lương 2 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên bạn đã có kinh nghiệm CSKH, tư vấn, hướng dẫn người dùng sử dụng Phần mềm
Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm liên quan tới phần mềm Marketing, CRM, quản lý dự án
Ưu tiên SV năm 3, 4 làm Fulltime
Ưu tiên các bạn có kĩ năng tin học văn phòng tốt, tỉ mỉ
Chỉ tuyển SV làm partime BUỔI CHIỀU, không tuyển partime BUỔI SÁNG
Ưu tiên đọc hiểu tiếng Anh, hoặc quen sử dụng phần mềm giao diện tiếng Anh
Có tư duy tốt , có mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng, cầu tiến, ham học hỏi.
Yêu cầu: có laptop cá nhân
Làm việc offline
Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin và Truyền thông Repu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội thăng tiến lên vị trí cao
Có trợ cấp tiền gửi xe nếu làm Fulltime
Được hưởng lương, thưởng theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin và Truyền thông Repu Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
