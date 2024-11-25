Tuyển Chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 50 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group

Mức lương
6 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Đường số 23, Khu đô thị Giao lưu, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- 15 Khu đô thị Vạn Phúc, Đường 7, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 50 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mới: Chủ động tìm kiếm và mở rộng nguồn khách hàng qua các kênh online (MXH: Facebook, Zalo, v.v.) và offline (mối quan hệ sẵn có, sự kiện ngành, hội thảo, v.v.).
Tìm kiếm khách hàng mới:
Tư vấn sản phẩm/dịch vụ: Giới thiệu và tư vấn các giải pháp công nghệ, sản phẩm, dịch vụ của công ty (BĐS/Spa/Nội thất và camera công nghệ/ Sale API của ứng dụng stability world AI) phù hợp với nhu cầu khách hàng, đặc biệt trong lĩnh vực blockchain (nếu có).
Tư vấn sản phẩm/dịch vụ:
Chăm sóc khách hàng: Theo dõi, hỗ trợ, và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại. Đề xuất các giải pháp nâng cấp dịch vụ để tối ưu hóa giá trị cho khách hàng.
Chăm sóc khách hàng:
Phối hợp với các bộ phận liên quan: Hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hợp tác và đảm bảo chất lượng dịch vụ.
Phối hợp với các bộ phận liên quan:
Báo cáo công việc: Báo cáo tiến độ, kết quả kinh doanh định kỳ và đưa ra các đề xuất cải thiện.
Báo cáo công việc:

Với Mức Lương 6 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh hoặc tư vấn dịch vụ, ưu tiên ứng viên có hiểu biết về công nghệ hoặc blockchain.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.
Có khả năng làm việc độc lập, chủ động và đạt hiệu quả trong công việc.
Năng động, chịu khó, ham học hỏi, và có khả năng thích ứng nhanh với công nghệ mới.
Sử dụng thành thạo các công cụ, nền tảng mạng xã hội để tìm kiếm và chăm sóc khách hàng.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 6.000.000vnđ. Thử việc nhận 100% lương. Thu nhập up to 50 triệu
Hoa hồng hưởng trực tiếp 6% doanh số ngay sau khi phát sinh
Thưởng TOP doanh số từ Trưởng phòng
Được đào tạo bài bản kiến thức dưỡng sinh, được cầm tay chỉ việc, hoạt động đội nhóm. Được hỗ trợ tư vấn và chốt khách
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch của công ty
Môi trường làm việc năng động, thoải mái, phù hợp từng lứa tuổi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 15 Đường Số 07, Khu Đô Thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

