Tuyển Chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group
- Hà Nội:
- Đường số 23, Khu đô thị Giao lưu, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- 15 Khu đô thị Vạn Phúc, Đường 7, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 50 Triệu
Tìm kiếm khách hàng mới: Chủ động tìm kiếm và mở rộng nguồn khách hàng qua các kênh online (MXH: Facebook, Zalo, v.v.) và offline (mối quan hệ sẵn có, sự kiện ngành, hội thảo, v.v.).
Tìm kiếm khách hàng mới:
Tư vấn sản phẩm/dịch vụ: Giới thiệu và tư vấn các giải pháp công nghệ, sản phẩm, dịch vụ của công ty (BĐS/Spa/Nội thất và camera công nghệ/ Sale API của ứng dụng stability world AI) phù hợp với nhu cầu khách hàng, đặc biệt trong lĩnh vực blockchain (nếu có).
Tư vấn sản phẩm/dịch vụ:
Chăm sóc khách hàng: Theo dõi, hỗ trợ, và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại. Đề xuất các giải pháp nâng cấp dịch vụ để tối ưu hóa giá trị cho khách hàng.
Chăm sóc khách hàng:
Phối hợp với các bộ phận liên quan: Hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hợp tác và đảm bảo chất lượng dịch vụ.
Phối hợp với các bộ phận liên quan:
Báo cáo công việc: Báo cáo tiến độ, kết quả kinh doanh định kỳ và đưa ra các đề xuất cải thiện.
Báo cáo công việc:
Với Mức Lương 6 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.
Có khả năng làm việc độc lập, chủ động và đạt hiệu quả trong công việc.
Năng động, chịu khó, ham học hỏi, và có khả năng thích ứng nhanh với công nghệ mới.
Sử dụng thành thạo các công cụ, nền tảng mạng xã hội để tìm kiếm và chăm sóc khách hàng.
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group Thì Được Hưởng Những Gì
Hoa hồng hưởng trực tiếp 6% doanh số ngay sau khi phát sinh
Thưởng TOP doanh số từ Trưởng phòng
Được đào tạo bài bản kiến thức dưỡng sinh, được cầm tay chỉ việc, hoạt động đội nhóm. Được hỗ trợ tư vấn và chốt khách
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch của công ty
Môi trường làm việc năng động, thoải mái, phù hợp từng lứa tuổi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI