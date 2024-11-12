Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty cổ phần xây dựng Megaspace làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Từ 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án thi công xây dựng Tại Công ty cổ phần xây dựng Megaspace
- Bắc Ninh: Khu công nghiệp Nam Sơn Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh
- Miền Bắc
Mô Tả Công Việc Quản lý dự án thi công xây dựng Với Mức Lương Từ 20 Triệu
- Lập kế hoạch và kiểm soát tiến độ thi công của dự án
- Chỉ đạo, triển khai kế hoạch thi công, tổ chức nghiệm thu đúng tiến độ, chất lượng, kế hoạch
- Kiểm tra và bảo quản vật tư thiết bị trên công trình, thường xuyên giám sát chất lượng các hạng mục công trình
- Đảm bảo phối hợp tốt các hoạt động giữa chủ đầu tư, các nhà thầu phụ, nội bộ công ty và các phòng ban có liên quan.
- Triển khai và kiểm tra công tác lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu bàn giao công trình.
- Đại diện công ty xử lý các vấn đề phát sinh tại dự án
- Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về kết quả thực hiện dự án
Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề, lập kế hoạch
- Ít nhất 5 năm vị trí tương đương và có kinh nghiệm làm dự án 5ha trở lên
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà xưởng công nghiệp và nhà kho logistics
- Thành thạo Autocad và các phần mềm liên quan
Tại Công ty cổ phần xây dựng Megaspace Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Thưởng lễ, thưởng theo năm và theo kết quả công việc.
- Được đóng bảo hiểm đầy đủ.
- Du lịch, nghỉ phép, phụ cấp theo chế độ công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần xây dựng Megaspace
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
