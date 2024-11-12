Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty cổ phần xây dựng Megaspace làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Khu công nghiệp Nam Sơn Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh - Miền Bắc

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án thi công xây dựng Với Mức Lương Từ 20 Triệu

- Lập kế hoạch và kiểm soát tiến độ thi công của dự án

- Chỉ đạo, triển khai kế hoạch thi công, tổ chức nghiệm thu đúng tiến độ, chất lượng, kế hoạch

- Kiểm tra và bảo quản vật tư thiết bị trên công trình, thường xuyên giám sát chất lượng các hạng mục công trình

- Đảm bảo phối hợp tốt các hoạt động giữa chủ đầu tư, các nhà thầu phụ, nội bộ công ty và các phòng ban có liên quan.

- Triển khai và kiểm tra công tác lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu bàn giao công trình.

- Đại diện công ty xử lý các vấn đề phát sinh tại dự án

- Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về kết quả thực hiện dự án

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Xây dựng hoặc có liên quan

- Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề, lập kế hoạch

- Ít nhất 5 năm vị trí tương đương và có kinh nghiệm làm dự án 5ha trở lên

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà xưởng công nghiệp và nhà kho logistics

- Thành thạo Autocad và các phần mềm liên quan

Tại Công ty cổ phần xây dựng Megaspace Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Trên 20 triệu, hoặc thỏa thuận theo năng lực

- Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Thưởng lễ, thưởng theo năm và theo kết quả công việc.

- Được đóng bảo hiểm đầy đủ.

- Du lịch, nghỉ phép, phụ cấp theo chế độ công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần xây dựng Megaspace

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin