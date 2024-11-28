Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty TNHH Kỹ thương HC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty TNHH Kỹ thương HC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Kỹ thương HC
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH Kỹ thương HC

Quản lý dự án thi công xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án thi công xây dựng Tại Công ty TNHH Kỹ thương HC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy

- Miền Bắc

- Miền Trung, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án thi công xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Chức năng nhiệm vụ:
Chức năng nhiệm vụ
Tham mưu cho Ban giám đốc về Quản lý công trình hiệu quả.
Chủ động lo các thủ tục pháp lý về các giấy tờ liên quan đến dự án như giấy phép xây dựng, hợp đồng giữa Công ty và chủ đầu tư, hợp đồng giữa Công ty và nhà cung cấp.
Xây dựng các quy trình thực hiện dự án.
Xây dựng và lên phương án các nguyên vật liệu của dự án.
Giám sát an toàn, tiến độ, chất lượng trên công trường.
Giám sát các dự án và tiến độ xây dựng của Công ty.
Quản lý và giám sát đội ngũ thi công.
Phụ trách đảm bảo an toàn làm việc nơi công trường.
Làm hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ hoàn công, hồ sơ thanh quyết toán.
Triển khai các hệ thống điện, nước, điện nhẹ, pccc...theo yêu cầu của nhà thầu chính.
Đốc thúc tiến độ thi công phần công việc trong phạm vi quản lý.
Chủ động đề xuất và xử lý công việc trong bộ phận mình đảm nhiệm.
Báo cáo tiến độ thi công theo định kỳ.
Kiểm soát cán bộ kỹ thuật thực thi thông qua họp định kỳ hoặc đột xuất.
Họp cán bộ công trường khi cần thông báo thông tin mới.
Bàn bạc về biện pháp thi công đặc biệt hoặc chủ trương thanh toán với Cán bộ kỹ thuật hiện trường.
Tổ chức đời sống sinh hoạt cho CBNV trên công trường.
Kiểm tra, ký khối lượng thanh toán công nhân và khối lượng thanh toán với chủ đầu tư.
Liên lạc với chính quyền địa phương, an ninh địa phương, công tác dân vận trong quá trình thi công tại địa bàn.
Các công việc phát sinh khác theo sự chỉ đạo của Ban quản lý dự án và BGĐ.
Thẩm quyền
Được cung cấp tất cả các thông tin liên quan đến công việc đảm nhiệm.
Được đại diện cho công ty làm việc với khách hàng và/hoặc các cơ quan trong phạm vi chức năng.
Quyết định trực tiếp đến các vấn đề phát sinh trong việc xử lý nội bộ theo chỉ đạo của BGĐ.
Đề xuất các giải pháp cải tiến công việc trong bộ phận.
Đề xuất tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật CBNV trong bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
Yêu cầu
Tiêu chuẩn:
Giới tính: Nam.
Tốt nghiệp Đại học.
Có chứng chỉ về chỉ huy trưởng, An toàn lao động- PCCC.
Có chuyên môn về xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, PCCC, điện, điện nhẹ,...
Biết cách kiểm tra dự toán, bản vẽ đối với các công trình hạ tầng.
Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Sử dụng thành thạo các phần mềm dự toán và phần mềm quản lý tiến độ dự án.
Chủ động xử lý các công việc liên quan đến bộ phận của mình.
Ưu tiên có thể đi công trình.
Kỹ năng:
Kỹ năng viết báo cáo, lập kế hoạch, thuyết trình tốt.
Kỹ năng lãnh đạo trong công việc.
Kỹ năng giao tiếp và xử lý vấn đề phát sinh và nghiệp vụ tốt.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và linh hoạt trong giải quyết vấn đề.
Thái độ:
Luôn tích cực trong mọi hoàn cảnh, tinh thần đồng đội.
Tôn trọng đồng nghiệp và nhân viên.
Khả năng chịu áp lực cao.

Tại Công ty TNHH Kỹ thương HC Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương, thưởng
- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực
- Thưởng, phụ cấp khác: Theo quy định của Công ty;
2.Chế độ phúc lợi xã hội
- Du lịch hàng năm, hưởng lương tháng 13 theo quy định của Công ty.
-
3. Môi trường làm việc
- Môi trường làm việc thân thiện, văn minh và đoàn kết
- Tạo điều kiện tốt nhất để phát huy khả năng bản thân và có cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kỹ thương HC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Kỹ thương HC

Công ty TNHH Kỹ thương HC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội

