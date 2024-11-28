Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY XÂY DỰNG PLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 25 Triệu

Mức lương Từ 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 tòa nhà Mai Linh Đông Đô, số 499 Lương Thế Vinh, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

- Điều phối kế hoạch và các đầu việc liên quan đến dự án điện gió tại Lào.

- Phối hợp với các phòng ban và đối tác để đảm bảo tiến độ công việc.

- Theo dõi và cập nhật báo cáo thường xuyên cho cấp quản lý.

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành kỹ thuật.

- Nam, Độ tuổi: Dưới 35 tuổi

- Có khả năng làm việc nhóm.

- Kỹ năng lập kế hoạch. quản lý thời gian, công việc: Khả năng đánh giá mức độ ưu tiên của từng công việc & Xây dựng một kế hoạch công việc tối ưu với thời gian hợp lý để thực hiện hoàn thành dự án đúng hạn với chất lượng tốt nhất.

- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản là một lợi thế.

- Mức lương: Mức lương cao (từ 25 triệu trở lên), thỏa thuận theo năng lực của ứng viên.

- Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

- Được tạo điều kiện để đào tạo nâng cao các kỹ năng cần thiết và trình độ chuyên môn

