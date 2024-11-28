Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY XÂY DỰNG PLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY XÂY DỰNG PLC
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Quản lý dự án thi công xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án thi công xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY XÂY DỰNG PLC

Mức lương
Từ 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2 tòa nhà Mai Linh Đông Đô, số 499 Lương Thế Vinh, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án thi công xây dựng Với Mức Lương Từ 25 Triệu

- Điều phối kế hoạch và các đầu việc liên quan đến dự án điện gió tại Lào.
- Phối hợp với các phòng ban và đối tác để đảm bảo tiến độ công việc.
- Theo dõi và cập nhật báo cáo thường xuyên cho cấp quản lý.

Với Mức Lương Từ 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành kỹ thuật.
- Nam, Độ tuổi: Dưới 35 tuổi
- Có khả năng làm việc nhóm.
- Kỹ năng lập kế hoạch. quản lý thời gian, công việc: Khả năng đánh giá mức độ ưu tiên của từng công việc & Xây dựng một kế hoạch công việc tối ưu với thời gian hợp lý để thực hiện hoàn thành dự án đúng hạn với chất lượng tốt nhất.
- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY XÂY DỰNG PLC Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Mức lương cao (từ 25 triệu trở lên), thỏa thuận theo năng lực của ứng viên.
- Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.
- Được tạo điều kiện để đào tạo nâng cao các kỹ năng cần thiết và trình độ chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY XÂY DỰNG PLC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 tòa nhà Sannam, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

