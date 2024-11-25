Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH D&O CM VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH D&O CM VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY TNHH D&O CM VIỆT NAM

Quản lý dự án thi công xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án thi công xây dựng Tại CÔNG TY TNHH D&O CM VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: dự án LG Innotek V3, Khu công nghiệp Tràng Duệ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP. Hải Phòng, An Dương, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án thi công xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý hồ sơ thi công
Ghi chép tiến độ thi công,ghi chép các sửa đổi
Quản lý, báo cáo tiến độ thi công, dữ liệu thi công
Ghi chép tình hình công trường bằng hình ảnh/ Video
Quản lý kiểm soát chất lượng
Kiểm tra chất lượng thi công hạng mục cơ khí
Nghiệm thu vật liệu: Chất lượng và số lượng
Kiểm tra, đánh giá nhà máy sản xuất
Kiểm tra kết quả thi công và so sánh với bản vẽ
Lập báo cáo kiểm soát chất lượng (Hàng ngày, Hàng tháng)
Kiểm tra và áp dụng tiêu chuẩn TCVN tại công trường
Quản lý kiểm soát giá
So sánh bảng dự toán hợp đồng
Kiểm tra định mức chi phí thi công (Vật tư, Nhân công)
Tính toán kết quả thi công/Lịch sử thi công
Tổng hợp khối lượng thi công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thái độ cần cù, trung thực
Tiếng Anh giao tiếp lưu loát/hoặc tiếng Hàn Quốc
Kinh nghiệm làm việc trên 10 năm trong lĩnh vực Xây dựng và Kế hoạch- Kỹ năng Excel/Powerpoint/CAD/MS-Project
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại Nhà máy Phòng sạch Công nghệ cao (LG Display/Samsung)

Tại CÔNG TY TNHH D&O CM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thoả thuận
Thưởng tháng lương thứ 13, quà Tết, trung thu
Chế độ BHXH theo quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH D&O CM VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH D&O CM VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH D&O CM VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 316, tầng 3, tòa nhà Thắng Lợi, số 3, đường Lê Thánh Tông , Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

