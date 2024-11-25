Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH D&O CM VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án thi công xây dựng Tại CÔNG TY TNHH D&O CM VIỆT NAM
- Hải Phòng: dự án LG Innotek V3, Khu công nghiệp Tràng Duệ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP. Hải Phòng, An Dương, Quận Dương Kinh
Mô Tả Công Việc Quản lý dự án thi công xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý hồ sơ thi công
Ghi chép tiến độ thi công,ghi chép các sửa đổi
Quản lý, báo cáo tiến độ thi công, dữ liệu thi công
Ghi chép tình hình công trường bằng hình ảnh/ Video
Quản lý kiểm soát chất lượng
Kiểm tra chất lượng thi công hạng mục cơ khí
Nghiệm thu vật liệu: Chất lượng và số lượng
Kiểm tra, đánh giá nhà máy sản xuất
Kiểm tra kết quả thi công và so sánh với bản vẽ
Lập báo cáo kiểm soát chất lượng (Hàng ngày, Hàng tháng)
Kiểm tra và áp dụng tiêu chuẩn TCVN tại công trường
Quản lý kiểm soát giá
So sánh bảng dự toán hợp đồng
Kiểm tra định mức chi phí thi công (Vật tư, Nhân công)
Tính toán kết quả thi công/Lịch sử thi công
Tổng hợp khối lượng thi công
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Anh giao tiếp lưu loát/hoặc tiếng Hàn Quốc
Kinh nghiệm làm việc trên 10 năm trong lĩnh vực Xây dựng và Kế hoạch- Kỹ năng Excel/Powerpoint/CAD/MS-Project
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại Nhà máy Phòng sạch Công nghệ cao (LG Display/Samsung)
Tại CÔNG TY TNHH D&O CM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng lương thứ 13, quà Tết, trung thu
Chế độ BHXH theo quy định của Nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH D&O CM VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
