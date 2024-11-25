Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH D&O CM VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: dự án LG Innotek V3, Khu công nghiệp Tràng Duệ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP. Hải Phòng, An Dương, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án thi công xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý hồ sơ thi công

Ghi chép tiến độ thi công,ghi chép các sửa đổi

Quản lý, báo cáo tiến độ thi công, dữ liệu thi công

Ghi chép tình hình công trường bằng hình ảnh/ Video

Quản lý kiểm soát chất lượng

Kiểm tra chất lượng thi công hạng mục cơ khí

Nghiệm thu vật liệu: Chất lượng và số lượng

Kiểm tra, đánh giá nhà máy sản xuất

Kiểm tra kết quả thi công và so sánh với bản vẽ

Lập báo cáo kiểm soát chất lượng (Hàng ngày, Hàng tháng)

Kiểm tra và áp dụng tiêu chuẩn TCVN tại công trường

Quản lý kiểm soát giá

So sánh bảng dự toán hợp đồng

Kiểm tra định mức chi phí thi công (Vật tư, Nhân công)

Tính toán kết quả thi công/Lịch sử thi công

Tổng hợp khối lượng thi công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thái độ cần cù, trung thực

Tiếng Anh giao tiếp lưu loát/hoặc tiếng Hàn Quốc

Kinh nghiệm làm việc trên 10 năm trong lĩnh vực Xây dựng và Kế hoạch- Kỹ năng Excel/Powerpoint/CAD/MS-Project

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại Nhà máy Phòng sạch Công nghệ cao (LG Display/Samsung)

Tại CÔNG TY TNHH D&O CM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thoả thuận

Thưởng tháng lương thứ 13, quà Tết, trung thu

Chế độ BHXH theo quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH D&O CM VIỆT NAM

