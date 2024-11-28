Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN SUNSHINE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN SUNSHINE
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN SUNSHINE

Quản lý dự án thi công xây dựng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tại văn phòng công ty Phòng 15.3, Chung cư CT1 Vimeco, đường Nguyễn Chánh, Trung Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

- Kiểm tra kỹ các điều khoản hợp đồng, các công việc thi công, đơn giá thi công trong dự toán hợp đồng với Chủ đầu tư
- Tập hợp các bản vẽ biện pháp thi công và thuyết minh bản vẽ thi công, thuyết minh an toàn do bộ phận kỹ thuật thực hiện.
- Tập hợp, lập biên bản nghiệm thu công việc và biên bản nghiệm thu giai đoạn và biên bản bàn giao đưa vào sử dụng các hạng mục công trình.
- Lập hồ sơ chất lượng, khối lượng các hạng mục công trình.
- Kiểm soát tiến độ thực hiện theo hồ sơ chất lượng, khối lượng của gói thầu.
- Làm việc với các bộ phận liên quan về hồ sơ chất lượng, khối lượng, thanh quyết toán công trình.
- Làm việc với tư vấn giám sát, Ban quản lý dự án về hồ sơ chất lượng, khối lượng.
- Tập hợp lập bản vẽ hoàn công theo các giai đoạn thanh toán và quyết toán.
- Kỹ thuật QS làm việc tại văn phòng Công ty theo sự chỉ đạo và phân công công việc của Giám đốc, trưởng phòng phụ trách.

- Nam, từ 25 tuổi trở lên
- Tốt nghiệp Cao đẳng chính quy các trường có liên quan đến chuyên ngành thiết kế xây dựng
- Thông thạo bản vẽ, bóc tách khối lượng, lập kế hoạch và triển khai công việc chi tiết
- Sử dụng thành thạo máy tính và cad
- Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, sáng tạo, nhiệt huyết, linh hoạt, biết ứng biến
- Ưu tiên người đã đi làm có kinh nghiệm. Sinh viên mới ra trường sẽ được hướng dẫn đào tạo
- Có thể đi làm dự án xa Hà Nội.
- Chịu đựng được sức ép về công việc, thời gian.
- Nhanh nhẹn, linh hoạt trong công việc.

- Được làm việc trong môi trường năng động, tính tự chủ cao, cơ hội phát triển nghề nghiệp.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành.
- Được hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác: Lương thưởng tháng 13, thưởng các ngày lễ trong năm, Du lịch hàng năm...
- Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm làm việc (thỏa thuận trực trực tiếp khi phỏng vấn)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN SUNSHINE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 107 phố Lý Thường Kiệt, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

