Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 10 - 14 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 60/20 Quốc Lộ 13, Phường 26,|Sân Bay Long Thành,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

-Bốc tách khối lượng để lập kế hoạch đơn hàng, lên phiếu yêu cầu vật tư

-Biết sử dụng Autocad, dựa trên bản vẽ Shop Drawing, triển khai vẽ bổ sung kích thước, tạo layer để bảo vệ khối lượng với QS của Tổng Thầu, TVGS, Chủ đầu tư

-Lập bảng khối lượng chi tiết và giải trình bảo vệ khối lượng thi công với Tổng Thầu

-Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán với Tổng Thầu, Chủ đầu tư

-Quản lý hồ sơ chất lượng, hồ sơ thanh toán, hồ sơ nghiệm thu

-Lập hồ sơ nghiệm thu vật liệu đầu vào, hồ sơ nghiệm thu lắp đặt

-Lập kế hoạch nghiệm thu, thanh toán và quyết toán

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên chuyên ngành điện - điện tử

-Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

-Định lượng các yếu tố xây dựng, tính toán và ước lượng chi phí, quản lý

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MTS Thì Được Hưởng Những Gì

-Ký HĐLĐ đóng BHXH đầy đủ theo quy định Nhà nước.

-Thưởng hàng năm, thưởng các ngày Lễ lớn, ngày sinh nhật, các chế độ thưởng khác theo quy định Công ty.

-Du lịch hàng năm theo chính sách Công ty.

-Nghỉ các nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ Lễ theo quy định nhà nước và Công ty.

-Phụ cấp xăng, điện thoại theo quy định Công ty;

-Tạo dựng được sự nghiệp lâu dài, thăng tiến trong nghề nghiệp.

-Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MTS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin