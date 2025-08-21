Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Maybank Securities Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 900 USD

Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Maybank Securities Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 900 USD

Maybank Securities Limited
Ngày đăng tuyển: 21/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/09/2025
Maybank Securities Limited

Hỗ trợ kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hỗ trợ kinh doanh Tại Maybank Securities Limited

Mức lương
700 - 900 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Pearl 5 Tower, Lê Quý Đôn, Vo Thi Sau Ward, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Hỗ trợ kinh doanh Với Mức Lương 700 - 900 USD

Mục đích công việc:
Vị trí Chuyên viên cao cấp, Dịch vụ khách hàng/ Hỗ trợ kinh doanh thuộc Khối Khách hàng cá nhân, vì tính chất đặc thù của công việc, ưu tiên ứng viên với ít nhất 3-4 năm kinh nghiệm/kiến thức trong lĩnh vực chứng khoán, với mong muốn:
- Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng bằng cách hỗ trợ giải đáp thắc mắc/yêu cầu.
- Thực hiện các yêu cầu của khách hàng theo đúng quy trình sản phẩm dịch vụ mà Công ty cung cấp nhằm thỏa mãn nhu cầu, mang lại sự hài lòng cho khách hàng và đảm bảo tính chính xác khi thực hiện các yêu cầu đó.
- Tư vấn sản phẩm, dịch vụ phù hợp cho từng khách hàng
Mô tả công việc
1. Giải đáp/phản hồi & Xử lý khiếu nại thắc mắc về sản phẩm, dịch vụ qua tổng đài, email và các kênh khác
Giải đáp/phản hồi & Xử lý khiếu nại thắc mắc về sản phẩm, dịch vụ qua tổng đài, email và các kênh khác
- Thành thạo quy trình nội bộ để giải đáp thắc mắc của khách hàng một cách hiệu quả.
- Hiểu rõ các ứng dụng giao dịch để hướng dẫn khách hàng

Với Mức Lương 700 - 900 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Maybank Securities Limited Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Maybank Securities Limited

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Maybank Securities Limited

Maybank Securities Limited

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: VP-10-01, Tầng số 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quí Đôn, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ho-tro-kinh-doanh-thu-nhap-700-900-thang-tai-ho-chi-minh-job368524
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Maybank Securities Limited
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Maybank Securities Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 900 USD
Maybank Securities Limited
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 700 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam VSTV
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Công Ty Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam VSTV làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam VSTV
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS)
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 3.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty TNHH Envision Education
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Chi nhánh Công ty TNHH Envision Education làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 650 USD
Chi nhánh Công ty TNHH Envision Education
Hạn nộp: 12/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 400 - 650 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Công Nghiệp Yên Bái (Ybm)
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Công Nghiệp Yên Bái (Ybm) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Công Nghiệp Yên Bái (Ybm)
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG SỐ VIỆT NAM
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG SỐ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG SỐ VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SKYPAC AVIATION
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh CÔNG TY TNHH SKYPAC AVIATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SKYPAC AVIATION
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Karofi Holding
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 12 USD
Tập Đoàn Karofi Holding
Hạn nộp: 30/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 26/07/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Maybank Securities Limited
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Maybank Securities Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 900 USD
Maybank Securities Limited
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 700 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam VSTV
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Công Ty Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam VSTV làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam VSTV
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS)
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 3.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty TNHH Envision Education
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Chi nhánh Công ty TNHH Envision Education làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 650 USD
Chi nhánh Công ty TNHH Envision Education
Hạn nộp: 12/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 400 - 650 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Công Nghiệp Yên Bái (Ybm)
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Công Nghiệp Yên Bái (Ybm) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Công Nghiệp Yên Bái (Ybm)
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG SỐ VIỆT NAM
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG SỐ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG SỐ VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SKYPAC AVIATION
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh CÔNG TY TNHH SKYPAC AVIATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SKYPAC AVIATION
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Karofi Holding
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 12 USD
Tập Đoàn Karofi Holding
Hạn nộp: 30/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 26/07/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Hỗ trợ kinh doanh CÔNG TY TNHH SKYPAC AVIATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SKYPAC AVIATION
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Maybank Securities Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 900 USD Maybank Securities Limited
700 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm