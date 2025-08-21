Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Maybank Securities Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 900 USD

Mục đích công việc:

Vị trí Chuyên viên cao cấp, Dịch vụ khách hàng/ Hỗ trợ kinh doanh thuộc Khối Khách hàng cá nhân, vì tính chất đặc thù của công việc, ưu tiên ứng viên với ít nhất 3-4 năm kinh nghiệm/kiến thức trong lĩnh vực chứng khoán, với mong muốn:

- Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng bằng cách hỗ trợ giải đáp thắc mắc/yêu cầu.

- Thực hiện các yêu cầu của khách hàng theo đúng quy trình sản phẩm dịch vụ mà Công ty cung cấp nhằm thỏa mãn nhu cầu, mang lại sự hài lòng cho khách hàng và đảm bảo tính chính xác khi thực hiện các yêu cầu đó.

- Tư vấn sản phẩm, dịch vụ phù hợp cho từng khách hàng

Mô tả công việc

1. Giải đáp/phản hồi & Xử lý khiếu nại thắc mắc về sản phẩm, dịch vụ qua tổng đài, email và các kênh khác

Giải đáp/phản hồi & Xử lý khiếu nại thắc mắc về sản phẩm, dịch vụ qua tổng đài, email và các kênh khác

- Thành thạo quy trình nội bộ để giải đáp thắc mắc của khách hàng một cách hiệu quả.

- Hiểu rõ các ứng dụng giao dịch để hướng dẫn khách hàng