Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Maybank Securities Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 900 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hỗ trợ kinh doanh Tại Maybank Securities Limited
- Hồ Chí Minh: Pearl 5 Tower, Lê Quý Đôn, Vo Thi Sau Ward, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Hỗ trợ kinh doanh Với Mức Lương 700 - 900 USD
Mục đích công việc:
Vị trí Chuyên viên cao cấp, Dịch vụ khách hàng/ Hỗ trợ kinh doanh thuộc Khối Khách hàng cá nhân, vì tính chất đặc thù của công việc, ưu tiên ứng viên với ít nhất 3-4 năm kinh nghiệm/kiến thức trong lĩnh vực chứng khoán, với mong muốn:
- Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng bằng cách hỗ trợ giải đáp thắc mắc/yêu cầu.
- Thực hiện các yêu cầu của khách hàng theo đúng quy trình sản phẩm dịch vụ mà Công ty cung cấp nhằm thỏa mãn nhu cầu, mang lại sự hài lòng cho khách hàng và đảm bảo tính chính xác khi thực hiện các yêu cầu đó.
- Tư vấn sản phẩm, dịch vụ phù hợp cho từng khách hàng
Mô tả công việc
1. Giải đáp/phản hồi & Xử lý khiếu nại thắc mắc về sản phẩm, dịch vụ qua tổng đài, email và các kênh khác
Giải đáp/phản hồi & Xử lý khiếu nại thắc mắc về sản phẩm, dịch vụ qua tổng đài, email và các kênh khác
- Thành thạo quy trình nội bộ để giải đáp thắc mắc của khách hàng một cách hiệu quả.
- Hiểu rõ các ứng dụng giao dịch để hướng dẫn khách hàng
Với Mức Lương 700 - 900 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Maybank Securities Limited Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Maybank Securities Limited
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI