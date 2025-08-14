Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 387 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc

● Phát triển khách hàng, mở rộng thị trường:

- Xác định và tiếp cận tư vấn khách hàng tiềm năng, quan tâm mô hình kinh doanh bánh mì chả cá;

- Không đi thị trường, tư vấn theo data được cung cấp và nguồn cá nhân tự khai thác;

- Giới thiệu các chương trình khuyến mãi, gói nhượng quyền cho các Khách hàng tiềm năng.



● Triển khai hợp đồng nhượng quyền:

- Chốt và theo dõi quá trình ký kết hợp đồng, đảm bảo đúng tiến độ;

- Cập nhật đầy đủ thông tin khách hàng vào báo cáo công việc định kỳ;

- Hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ pháp lý và các thủ tục liên quan để triển khai kinh doanh.



● Khảo sát và cập nhật thông tin:

- Thu thập, cập nhật và phân tích thông tin liên quan đến thị trường F&B;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao từ cấp trên hoặc từ Ban Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

- Không yêu cầu kinh nghiệm, kiến thức tư vấn, chăm sóc khách hàng là lợi thế;

- Giao tiếp tốt, có khả năng tư vấn, thuyết phục khách hàng;

- Thao tác tin học văn phòng cơ bản.

Quyền Lợi

- Lương cứng từ 7 triệu, lương cứng không phụ thuộc doanh số;

- Thu nhập lên đến 10.000.000 VND - 12.000.000 VND/ tháng (bao gồm lương cứng + thưởng hiệu suất)

- Lương tháng 13. Xét tăng lương 1 lần/năm, 12 ngày phép/ năm;

- Quà, tiền thưởng cho nhân viên vào các dịp Lễ, Tết;

- Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng chuyên môn;

- Các hoạt động gắn kết nội bộ: Quà Sinh nhật, Tiệc Gắn kết, Quà tặng các ngày lễ.

Cách Thức Ứng Tuyển

