Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 6 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Luật Và Kế Toán Việt Mỹ
Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tòa nhà 34T, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
- Thực hiện seeding hàng ngày: Sáng tạo content seeding trên facebook
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên các ứng viên đã việc trong các nhóm seeding hoặc các dự án seeding
- Nhanh nhẹn, nắm bắt tâm lý khách hàng, xu hướng
- Có khả năng viết linh hoạt, đa dạng, khéo léo, sáng tạo và tinh tế.
Tại Công Ty TNHH Luật Và Kế Toán Việt Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì
- Part time: Lương cứng 2.500.000 đồng + 3-5% doanh thu
- Full time: Lương cứng 5.000.000 đồng + 3-5% doanh thu
- Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ; được tạo điều kiện để phát triển bản thân.
- Được tham gia BHXH theo bộ luật lao động và các chế độ khác theo Quy định của Công ty.
- Du lịch cùng Công ty và tham gia các hoạt động teambuilding
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Luật Và Kế Toán Việt Mỹ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
