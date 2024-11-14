Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 6 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà 34T, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

- Thực hiện seeding hàng ngày: Sáng tạo content seeding trên facebook

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên các ứng viên đã việc trong các nhóm seeding hoặc các dự án seeding

- Nhanh nhẹn, nắm bắt tâm lý khách hàng, xu hướng

- Có khả năng viết linh hoạt, đa dạng, khéo léo, sáng tạo và tinh tế.

Quyền Lợi

- Part time: Lương cứng 2.500.000 đồng + 3-5% doanh thu

- Full time: Lương cứng 5.000.000 đồng + 3-5% doanh thu

- Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ; được tạo điều kiện để phát triển bản thân.

- Được tham gia BHXH theo bộ luật lao động và các chế độ khác theo Quy định của Công ty.

- Du lịch cùng Công ty và tham gia các hoạt động teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.