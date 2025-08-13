Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AN TOÀN HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AN TOÀN HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AN TOÀN HÀ NỘI

Nhân viên văn phòng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AN TOÀN HÀ NỘI

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động tuyển dụng nhân sự cho công ty .
Đăng tin tuyển dụng trên các kênh online và offline phù hợp.
Sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn và đánh giá ứng viên.
Thực hiện các bài kiểm tra năng lực và phỏng vấn chuyên sâu.
Làm việc với các bộ phận liên quan để hoàn tất quá trình tuyển dụng.
Quản lý hồ sơ ứng viên và cập nhật thông tin tuyển dụng.
Báo cáo kết quả tuyển dụng định kỳ cho cấp trên.
Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình tuyển dụng.
Hỗ trợ các công việc hành chính khác của bộ phận nhân sự.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên
Ưu tiên có ngoại ngữ Nhật/Anh/Trung/Hàn.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng, hành chính, đào tạo.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AN TOÀN HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng hấp dẫn.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AN TOÀN HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AN TOÀN HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AN TOÀN HÀ NỘI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: P12 Nhà B1 Tập thể Bệnh viện Nhi Trung Ương, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

