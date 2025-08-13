Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AN TOÀN HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động tuyển dụng nhân sự cho công ty .

Đăng tin tuyển dụng trên các kênh online và offline phù hợp.

Sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn và đánh giá ứng viên.

Thực hiện các bài kiểm tra năng lực và phỏng vấn chuyên sâu.

Làm việc với các bộ phận liên quan để hoàn tất quá trình tuyển dụng.

Quản lý hồ sơ ứng viên và cập nhật thông tin tuyển dụng.

Báo cáo kết quả tuyển dụng định kỳ cho cấp trên.

Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình tuyển dụng.

Hỗ trợ các công việc hành chính khác của bộ phận nhân sự.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên

Ưu tiên có ngoại ngữ Nhật/Anh/Trung/Hàn.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng, hành chính, đào tạo.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AN TOÀN HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng hấp dẫn.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AN TOÀN HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin