Tuyển Điều dưỡng Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 70 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Thực hiện các công việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho bệnh nhân theo đúng quy trình và hướng dẫn của bác sĩ.

Tiếp nhận, hướng dẫn bệnh nhân làm thủ tục khám chữa bệnh.

Đo các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân (nhiệt độ, huyết áp, mạch, nhịp thở).

Thu thập thông tin bệnh sử, tiền sử bệnh của bệnh nhân.

Chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị y tế cho quá trình khám chữa bệnh.

Hỗ trợ bác sĩ trong quá trình khám chữa bệnh.

Vệ sinh, khử trùng dụng cụ, trang thiết bị y tế.

Quản lý hồ sơ bệnh án của bệnh nhân.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng trở lên.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Thành thạo các kỹ năng đo các chỉ số sinh tồn, lấy bệnh sử.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, biết cách ứng xử với bệnh nhân.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Sức khỏe tốt.

Tại Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Có cơ hội được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc

