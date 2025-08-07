Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty cổ phần Nhanh.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 - Tòa GP Invest, Số 170 Đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh

- Liên hệ các cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh offline và online.

- Gặp gỡ và tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ của Nhanh gồm: Phần mềm quản lý bán hàng, Thiết kế website, Dịch vụ vận chuyển thu tiền hộ trên toàn quốc, Phần mềm quản lý fanpage Facebook và các dịch vụ marketing của công ty.

- Kết hợp với bộ phận chăm sóc khách hàng để hỗ trợ, giải đáp thắc mắc cho khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm và dịch vụ

Yêu Cầu Công Việc

- Không yêu cầu kinh nghiệm: Ứng viên mới ra trường hoặc chưa có kinh nghiệm làm việc đều có thể ứng tuyển. Công ty sẽ có chương trình đào tạo bài bản và hỗ trợ trong quá trình làm việc.

- Thái độ làm việc tích cực: Ưu tiên những bạn chăm chỉ, kiên trì và có tinh thần cầu tiến. Công việc cần sự chủ động học hỏi để nhanh chóng nắm bắt quy trình, sản phẩm và kỹ năng cần thiết.

- Phương tiện và thiết bị cá nhân: Ứng viên cần có phương tiện di chuyển cá nhân để thuận tiện cho việc đi lại (nếu công việc yêu cầu gặp khách hàng hoặc di chuyển giữa các địa điểm). Ngoài ra, cần trang bị laptop cá nhân để phục vụ công việc hàng ngày.

Tại Công ty cổ phần Nhanh.vn Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập:Từ 6.000.000 - 10.000.000 / tháng (Gồm lương cứng, % hoa hồng, thưởng vượt chỉ tiêu, phụ cấp ăn trưa, phụ cấp máy tính, lương tháng 13.

- Tham gia BHYT, BHXH theo quy định của nhà nước.

- Hỗ trợ dấu thực tập cho sinh viên năm cuối

- Được đào tạo bài bản về kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực Thương mại ĐIện tử

- Lộ trình phát triển và thăng tiến cụ thể.

- Gia nhập đội ngũ nhân viên trẻ trung và tham gia teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Nhanh.vn

