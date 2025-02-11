Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Sách Và Thiết Bị Trường Học Nam Cường làm việc tại Hải Phòng thu nhập 400 - 500 USD

Công Ty Cổ Phần Sách Và Thiết Bị Trường Học Nam Cường
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty Cổ Phần Sách Và Thiết Bị Trường Học Nam Cường

Mức lương
400 - 500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Số 31 Phan Bội Châu, Hồng Bàng, Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 400 - 500 USD

- Chủ động đón tiếp khách hàng đến với của hàng.
- Vui vẻ giao tiếp, trao đổi và tư vấn với khách hàng về mong đợi đối với các sản phẩm đang tìm kiếm tại cửa hàng.
- Tiếp nhận và truyền đạt thông tin cho cấp quản lý về các khiếu nại và thắc mắc của khách hàng.
- Đảm bảo khu vực làm việc sạch sẽ, trưng bày sản phẩm đẹp mắt và khoa học và theo đúng yêu cầu về khu vực/ quy cách.
- Phối hợp thực hiện các nghiệp vụ bán hàng phát sinh theo yêu cầu của Quản lý.
- Hiểu và chấp hành nghiêm các quy định của Công ty.

Với Mức Lương 400 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Từ 18 tuổi trở lên
- Ưu tiên các bạn có sức khoẻ tốt, tinh thần tự giác cao, trách nhiệm với công việc.
- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát
- Kĩ năng sử dụng máy tính (word, excel, phần mềm bán hàng) là một lợi thế.
- Không yêu cầu kinh nghiệm. Có kinh nghiệm bán hàng là một lợi thế
- Nơi làm việc: Làm việc tại Hải Phòng

Tại Công Ty Cổ Phần Sách Và Thiết Bị Trường Học Nam Cường Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sách Và Thiết Bị Trường Học Nam Cường

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

