Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Sách Và Thiết Bị Trường Học Nam Cường làm việc tại Hải Phòng thu nhập 400 - 500 USD

Mức lương 400 - 500 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 31 Phan Bội Châu, Hồng Bàng, Hải Phòng

- Chủ động đón tiếp khách hàng đến với của hàng.

- Chủ động đón tiếp khách hàng đến với của hàng.

- Vui vẻ giao tiếp, trao đổi và tư vấn với khách hàng về mong đợi đối với các sản phẩm đang tìm kiếm tại cửa hàng.

- Tiếp nhận và truyền đạt thông tin cho cấp quản lý về các khiếu nại và thắc mắc của khách hàng.

- Đảm bảo khu vực làm việc sạch sẽ, trưng bày sản phẩm đẹp mắt và khoa học và theo đúng yêu cầu về khu vực/ quy cách.

- Phối hợp thực hiện các nghiệp vụ bán hàng phát sinh theo yêu cầu của Quản lý.

- Hiểu và chấp hành nghiêm các quy định của Công ty.

- Độ tuổi: Từ 18 tuổi trở lên

- Độ tuổi: Từ 18 tuổi trở lên

- Ưu tiên các bạn có sức khoẻ tốt, tinh thần tự giác cao, trách nhiệm với công việc.

- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát

- Kĩ năng sử dụng máy tính (word, excel, phần mềm bán hàng) là một lợi thế.

- Không yêu cầu kinh nghiệm. Có kinh nghiệm bán hàng là một lợi thế

- Nơi làm việc: Làm việc tại Hải Phòng

Tại Công Ty Cổ Phần Sách Và Thiết Bị Trường Học Nam Cường Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sách Và Thiết Bị Trường Học Nam Cường

