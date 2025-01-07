Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH TM & SX NỆM MOUSSE LIÊN Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH TM & SX NỆM MOUSSE LIÊN Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TM & SX NỆM MOUSSE LIÊN Á
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/02/2025
CÔNG TY TNHH TM & SX NỆM MOUSSE LIÊN Á

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY TNHH TM & SX NỆM MOUSSE LIÊN Á

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 181 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM, Phú Nhuận

- Hà Nội

- Bà Rịa

- Vũng Tàu ...và 3 địa điểm khác, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phối hợp với các bộ phận liên quan phân tích nhu cầu và xây dựng kế hoạch, mục tiêu đào tạo cho đội ngũ kinh doanh theo tháng/quý/năm.
- Thường xuyên ra thị trường để giám sát và thực hiện bán hàng cùng đội ngũ kinh doanh nhằm đánh giá, giám sát, nâng cao lịch trình, nội dung đào tạo để tối ưu hóa hiệu quả đào tạo.
- Nghiên cứu, thiết kế bộ tài liệu đào tạo bao gồm: kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng,... trong các chương trình đào tạo E-learning/Inclass.
- Xây dựng bộ câu hỏi đánh giá kiến thức sau đào tạo, bài thi online.
- Biên tập, dựng video clip phục vụ công tác đào tạo.
- Trực tiếp thực hiện đào tạo (Elearning/Inclass): Đánh giá trong quá trình đào tạo và sau đào tạo.
- Báo cáo kết quả đào tạo theo tuần, tháng cho Quản lý trực tiếp.
- Thực hiện những công việc & trách nhiệm khác từ Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Ưu tiên có kinh nghiệm đào tạo đội ngũ kinh doanh kênh truyền thống và kênh bán lẻ.
Kinh nghiệm soạn thảo E-learning, đa dạng hóa các tài liệu.

Tại CÔNG TY TNHH TM & SX NỆM MOUSSE LIÊN Á Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thử việc 100%
Phụ cấp ăn uống, điện thoại, trang phục, chi phí di chuyển.
Đánh giá khen thưởng cho những dự án hoặc đóng góp phát triển, cải thiện công việc hiệu quả.
Đánh giá thưởng cuối năm theo hoạt động kinh doanh của công ty.
Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng, chuyên môn, sản phẩm.
Tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ: tiệc cuối năm, du lịch cùng công ty,...
Khám sức khỏe miễn phí hằng năm.
Chính sách mua hàng dành cho nhân viên công ty. Các chính sách chăm sóc gia đình nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM & SX NỆM MOUSSE LIÊN Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TM & SX NỆM MOUSSE LIÊN Á

CÔNG TY TNHH TM & SX NỆM MOUSSE LIÊN Á

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 181 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM

