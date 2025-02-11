Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghiệp Hakuta làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD

Mức lương 500 - 700 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số OV11.04 Khu đô thị Xuân Phương Viglacera, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 500 - 700 USD

- Lập kế hoạch, phương án triển khai thị trường và khách hàng phụ trách.

- Tìm kiếm thông tin, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng trong mảng thị trường phụ trách.

- Tư vấn bán sản phẩm máy và thiết bị công nghiệp.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng cấu hình sản phẩm, tư vấn giải pháp cho khách hàng.

- Đàm phán, thương thảo về các điều kiện hợp đồng.

- Theo dõi tiến độ hợp đồng, phối hợp với phòng kỹ thuật trong việc thực hiện bàn giao, lắp đặt, nghiệm thu sản phẩm cho khách hàng.

- Theo dõi, thu hồi công nợ khách hàng.

- Chăm sóc, thăm hỏi các khách hàng, cập nhật dữ liệu khách hàng.

- Báo cáo thực hiện công việc cho trưởng phòng kinh doanh/ giám đốc theo định kỳ hoặc/và đột xuất.

Với Mức Lương 500 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

***Yêu cầu công việc:

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật.

- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực bán hàng công nghiệp, cơ khí cho gia công kết cấu thép, kim loại tấm là một lợi thế lớn.

Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghiệp Hakuta Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghiệp Hakuta

