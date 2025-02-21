Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Vận tải biển Container Thái Bình Dương (Pacific Container Lines - PCL) chuyên cung cấp giải pháp logistic cho các tập đoàn đa quốc gia, cần tuyển nhân viên phát triển kinh doanh khách. Nếu bạn mong muốn làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có điều kiện thăng tiến trong công việc, tiếp xúc với khách hàng là các tập đoàn lớn trên thế giới, hãy ra nhập đội ngũ của chúng tôi.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Không cầu kinh nghiệm được đào tạo

• Tìm kiếm các khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ logistics trên cả nước (đối với chuyên viên kinh doanh logistics)

• Tìm kiếm các khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ Forwarder, xuất nhập khẩu, hải quan (đối với chuyên viên kinh doanh forwarder)

• Lập danh sách khách hàng mục tiêu và phân loại khách hàng tiềm năng theo định hướng phát triển Công ty