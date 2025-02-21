Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương
- Hải Phòng: Số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng tòa nhà thành đạt 1 tầng 3 phòng 340
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Vận tải biển Container Thái Bình Dương (Pacific Container Lines - PCL) chuyên cung cấp giải pháp logistic cho các tập đoàn đa quốc gia, cần tuyển nhân viên phát triển kinh doanh khách. Nếu bạn mong muốn làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có điều kiện thăng tiến trong công việc, tiếp xúc với khách hàng là các tập đoàn lớn trên thế giới, hãy ra nhập đội ngũ của chúng tôi.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Không cầu kinh nghiệm được đào tạo
• Tìm kiếm các khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ logistics trên cả nước (đối với chuyên viên kinh doanh logistics)
• Tìm kiếm các khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ Forwarder, xuất nhập khẩu, hải quan (đối với chuyên viên kinh doanh forwarder)
• Lập danh sách khách hàng mục tiêu và phân loại khách hàng tiềm năng theo định hướng phát triển Công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kỹ năng quản lý công việc, thiết lập kế hoạch bán hàng theo quý, năm.
Tại Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
