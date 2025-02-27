Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty cổ phần truyền thông Vietart làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu

Công ty cổ phần truyền thông Vietart
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Chuyên viên đấu thầu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đấu thầu Tại Công ty cổ phần truyền thông Vietart

Mức lương
Từ 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 9, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương Từ 20 Triệu

III. NHIỆM VỤ
• Tìm kiếm, tham mưu và tư vấn cho Ban lãnh đạo các gói thầu phù hợp với định hướng kinh doanh của Công ty.
• Tổ chức, triển khai thực hiện công tác đấu thầu theo quy định của Pháp luật
• Chủ trì (phối hợp với các phòng/ban) đàm phán hợp đồng các gói thầu.
• Kiểm soát tình hình thực hiện gói thầu, đưa ra cảnh báo kịp thời đảm bảo tiến độ, chất lượng và không phát sinh những chi phí không hợp lý trong quá trình thực hiện.
• Cập nhật ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào công tác đấu thầu, thực hiện các giải pháp cải tiến quy trình thực hiện.
• Quản lý nhân sự Phòng đấu thầu: xây dựng hệ thống, đào tạo, đánh giá nhân sự.
• Triển khai các công việc khác theo điều phối của Ban Lãnh đạo.

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành kinh tế, quản lý dự án, quản trị sự kiện… hoặc các chuyên ngành có liên quan.
• Kinh nghiệm 05 năm trở lên trong lĩnh vực đấu thầu, thực hiện các gói thầu phi tư vấn.
• Có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu, mua sắm công là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần truyền thông Vietart Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần truyền thông Vietart

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: tầng 9, tòa ICON4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

