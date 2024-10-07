Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ BÍCH NGUYỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ BÍCH NGUYỆT
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ BÍCH NGUYỆT

Hành chính

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ BÍCH NGUYỆT

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 28 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Công tác nhân sự, hiệu suất làm việc
Hướng dẫn áp dụng hệ thống các chính sách nhân sự cho các nhân viên trong chi nhánh;
Tư vấn chính sách nhân sự phù hợp;
Kiểm tra, rà soát bảng dữ liệu lương, tính hoa hồng để thực hiện công tác tiền lương.
Thực hiện thủ tục liên quan đến BHXH: báo tăng, giảm, chốt sổ, điều chỉnh, ốm đau, thai sản, sổ thẻ...
Soạn thảo, lưu trữ, theo dõi thời hạn, làm thủ tục ký, tái ký HĐLĐ
Thực hiện công tác Xử lý vi phạm Kỷ luật: Lập biên bản làm việc, Lập quyết định Xử lý kỷ luật.
Thực hiện thủ tục đề xuất tăng lương định kỳ hàng năm.
Thực hiện các thủ tục bổ nhiệm, bãi nhiễm, tăng lương...
Thực hiện lập danh sách hưởng chế độ phúc lợi các dịp Lễ, tết trong năm đúng quy định.
Thực hiện kiểm soát kết quả đánh giá KPI và sử dụng dữ liệu. Xây dựng, điều chỉnh tiêu chí đánh giá khi có thay đổi, bổ sung về mục tiêu đánh giá
Soạn thảo các quy định, quy trình làm việc của P.HCNS
2.Các công tác hành chính tổng hợp:
Thực hiện các thủ tục làm, nộp hồ sơ pháp lý đảm bảo cho
Thực hiện công tác soạn thảo, ban hành văn bản, quy định, lưu trữ theo quy định;
Cung cấp trang thiết bị, tài sản, công cụ, dụng cụ lao động, ấn chỉ, vật liệu, văn phòng phẩm, trang cấp trang phục, huy hiệu, biển tên cho CBNV theo quy định hàng tháng.
Thực hiện, giám sát việc mua sắm theo đề xuất đã được phê duyệt... theo quy định của Công ty.
Thực hiện tìm đơn vị để xử lý sửa chữa cơ sở vật chất.
Thực hiện/ hỗ trợ tham gia tổ chức các sự kiện của Công ty.
Thực hiện đăng bán, thanh lý đồ dùng không cần thiết.
3IT – Công nghệ thông tin
Theo dõi, giám sát hạng mục công việc IT, đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin nội bộ hoạt động xuyên suốt
Thực hiện làm các hồ sơ pháp lý theo đúng quy định Nhà nước.
Lưu trữ bản gốc, cung cấp bản sao công chứng cho cá nhân, bộ phận để phục vụ công việc

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ Sức khoẻ: khỏe mạnh, ngoại hình ưa nhìn Độ tuổi: từ 25 - 35 Trình độ - Kỹ năng Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân lực, Bảo hiểm, Kế toán Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí Nhân viên Hành chính Nhân sự tổng hợp tại các Công ty có quy mô 100 nhân sự trở lên. Ưu tiên có kinh nghiệm cũng lĩnh vực Làm đẹp, Dịch vụ. Kỹ năng Excel, soạn thảo văn bản tốt. Kỹ năng làm việc độc lập, chịu áp lực và quản lý công việc tốt; Kỹ năng giao tiếp, trình bày vấn đề khá; Kỹ năng phân tích, tổng hợp dữ liệu tốt; Kỹ năng lưu trữ hồ sơ, văn bản khá Phẩm chất – Thái độ Trung thực, trách nhiệm cao, nhiệt tình. Kiên nhẫn, mềm dẻo, bình tĩnh, bảo mật. Cầu tiến, tiếp thu, chịu thay đổi Lịch sự, nhã nhặn, vui vẻ.
Giới tính: Nữ
Sức khoẻ: khỏe mạnh, ngoại hình ưa nhìn
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân lực, Bảo hiểm, Kế toán
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí Nhân viên Hành chính Nhân sự tổng hợp tại các Công ty có quy mô 100 nhân sự trở lên.
Ưu tiên có kinh nghiệm cũng lĩnh vực Làm đẹp, Dịch vụ.
Kỹ năng Excel, soạn thảo văn bản tốt.
Kỹ năng làm việc độc lập, chịu áp lực và quản lý công việc tốt;
Kỹ năng giao tiếp, trình bày vấn đề khá;
Kỹ năng phân tích, tổng hợp dữ liệu tốt;
Trung thực, trách nhiệm cao, nhiệt tình.
Kiên nhẫn, mềm dẻo, bình tĩnh, bảo mật.
Cầu tiến, tiếp thu, chịu thay đổi
Lịch sự, nhã nhặn, vui vẻ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ BÍCH NGUYỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Lương từ 13-15tr Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ theo yêu cầu công việc. Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài. Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước. Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện. Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
Mức Lương từ 13-15tr
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ theo yêu cầu công việc.
Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.
Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ BÍCH NGUYỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 28 Phố Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

