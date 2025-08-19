Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: G2 Vinhomes GreenBay, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng chiến lược nhân sự dài hạn, phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.
Thiết kế, rà soát và tối ưu cơ cấu tổ chức, bản đồ chức danh, định biên nhân sự.
Tư vấn và tham mưu cho Ban lãnh đạo về chiến lược quản trị nhân lực, hành chính và văn hoá doanh nghiệp.
Xây dựng hệ thống tuyển dụng, hoạch định nguồn nhân lực chất lượng cao cho các mảng kinh doanh cốt lõi (ô tô điện, taxi điện, B2B, trạm sạc, dịch vụ hậu mãi).
Trực tiếp tham gia tuyển dụng nhân sự cấp cao và các vị trí trọng yếu.
Xây dựng, triển khai chương trình đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận.
Xây dựng và ban hành hệ thống quy chế, chính sách nhân sự (lương, thưởng, phúc lợi, đánh giá KPIs).
Đảm bảo công tác tuân thủ pháp luật lao động, BHXH, thuế TNCN.
Xây dựng cơ chế khuyến khích, giữ chân nhân tài và gia tăng gắn kết nhân viên.
Quản lý toàn bộ công tác hành chính văn phòng, tài sản, cơ sở vật chất, hậu cần.
Đảm bảo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, an toàn và tuân thủ quy định.
Tổ chức và giám sát các sự kiện nội bộ, hoạt động văn hóa doanh nghiệp.
Chịu trách nhiệm báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác HCNS cho Tổng Giám đốc.
Kiểm soát ngân sách, chi phí nhân sự & hành chính trong phạm vi toàn Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị nhân sự, Luật, Kinh tế, Quản trị kinh doanh.
Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, trong đó ít nhất 5 năm ở vị trí Giám đốc/Trưởng ban HCNS tại các tập đoàn lớn (quy mô từ 3.000 nhân viên trở lên).
Am hiểu sâu về chiến lược nhân sự, pháp luật lao động, tái cấu trúc tổ chức, văn hóa doanh nghiệp.
Kỹ năng lãnh đạo, hoạch định, giao tiếp, đàm phán, quản trị thay đổi xuất sắc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực ôtô, vận tải, bán lẻ, hoặc tập đoàn đa ngành.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương, thưởng cạnh tranh theo năng lực và đóng góp.
Chính sách phúc lợi toàn diện: BHXH, BHYT, BHTN…
Được tham gia vào định hướng chiến lược, phát triển tập đoàn quy mô lớn và có tốc độ tăng trưởng cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Tân Phú, Xã Sơn Đông, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

