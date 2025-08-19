Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 40 Triệu

Mức lương 35 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 80A Huỳnh Văn Bánh, Phường Cầu Kiệu, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 35 - 40 Triệu

1.Công tác thuộc hệ thống quản lý ISO, BSCI, SA 8000, HRP:

Thiết lập, set up toàn bộ hệ thống, tổ chức thực hiện và kiểm soát việc tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, thủ tục chung của Công ty và quy trình hoạt động của phòng HCNS theo tiêu chuẩn ,… đối với từng đơn vị Công ty & 2 Nhà máy;

2. Công tác nhân sự::

Xây dựng các chính sách, chế độ phúc lợi, quy chế khen thưởng, quy chế lương, thang lương bảng lương, nội quy, quy định…. Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt áp dụng trong toàn hệ thống Công ty;

Xây dựng và kiểm soát các chính sách nhân sự phù hợp với tình hình thực tế tại Nhà máy nhằm ổn định và thu hút người lao động.

3. Công tác hành chính

Xây dựng hệ thống soạn thảo văn bản, công văn gởi đi, hợp đồng, các văn bản pháp lý…& rà soát tính tuân thủ của các đơn vị;

Quản lý hữu hiệu toàn bộ các hoạt động trong lãnh vực hành chánh, môi trường, PCCC, công đoàn, ATVSLĐ, An ninh trật tự tại tòa nhà, pháp chế …tại văn phòng công ty, kho Gò Vấp, nhà máy, các việc phát sinh trong phạm vi theo chính sách chỉ đạo của Ban TGĐ;

Thay mặt Ban TGĐ Cty tiếp các khách hàng đánh giá, đoàn thể, cơ quan đến tham quan và làm việc với Cty liên quan đến các lĩnh vực hoạt động HCNS, và/hoặc khi có yêu cầu cụ thể khác;

Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công của Ban TGĐ và CT.HĐQT

Nhà máy VAC chuyên sản xuất giày dép, đế PU, Dasi Quy mô 600 CNV

Nhà máy LQ sẳn xuất giả da simily, màng nhựa quy mô 200 CNV

Với Mức Lương 35 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng thuyết trình, có tầm nhìn rộng, khả năng quản lý tiến trình hoạt động, có tính chuyên nghiệp, tổ chức nhạy bén, khả năng hoạch định, khả năng lãnh đạo,

Kỹ năng: Quản lý, đàm phán, đào tạo, sáng tạo, phân tích tư duy;

Quản trị doanh nghiệp; Xây dựng và set up hệ thống;

Khả năng quyết định và đưa ra giải pháp nhanh;

Khả năng thiết lập các mối quan hệ thuộc các đơn vị thuộc cơ cấu công ty cũng như các cơ quan quản lý Nhà nước;

Kinh nghiệm: 05 năm làm việc tại các công ty sản xuất

Tại Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội huấn luyện:

- Được tham gia các khóa học, đào tạo nội bộ, bên ngoài khi có nhu cầu cần thiết

Đồng nghiệp:

- Phối hợp các Phòng, Ban, Đơn vị theo chức năng, nhằm hỗ trợ giải quyết các công tác hàng ngày và xây dựng kế hoạch hành động, chiến lược phù hợp.

- Là cầu nối trong các mối quan hệ giữa các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức công ty.

Ngày nghỉ: Nghỉ lễ tết theo quy định, Ngày nghỉ hàng tuần Chủ nhật

Phúc lợi:

- Được hưởng các chế độ chính sách chung của Công ty.

- Thưởng lễ , tết, Lương tháng 13,

Phụ cấp khác :Phụ cấp xăng xe, điện thoại,Phụ cấp cơm trưa

