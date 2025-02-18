Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Lâm Thủy Mộc Center làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 6 - 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Lâm Thủy Mộc Center
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Lâm Thủy Mộc Center

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Lâm Thủy Mộc Center

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế: B11 Hoàng Quốc Việt, An Đông, TP Huế

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

- Lên kế hoạch tuyển dụng, truyền thông tuyển dụng trên các kênh và tiến hành phỏng vấn, đánh giá sơ bộ ứng viên
- Thực hiện chấm công và các chế độ phúc lợi khác cho CBNV
- Phụ trách các công tác hành chính, văn thư, mua sắm tại Công ty
- Chịu trách nhiệm báo cáo công việc với cấp trên
- Xử lý quan hệ lao động: Hợp đồng, hồ sơ nhân viên, các quy trình liên quan
- Chấm công, tính lương và giải quyết các chế độ phúc lợi khác
- Phụ trách công tác về BHXH và các công việc với cơ quan nhà nước
- Soạn thảo và lưu trữ các văn bản hành chính
- Cấp phát và theo dõi các khoản thu chi của Bộ phận
- Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 25 - 35.
- Có kinh nghiệm tuyển dụng tối thiểu 01 năm
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm headhunter hoặc tuyển dụng trong ngành bất động sản, ô tô, bảo hiểm, tài chính tiêu dùng, chứng khoán, bán lẻ
- Yêu thích tuyển dụng với số lượng và quy mô lớn
- Có kỹ năng phỏng vấn, đánh giá ứng viên.
- Có hiểu biết về các kênh tuyển dụng, biết xây dựng thương hiệu tuyển dụng.
- Nhanh nhẹn và có khả năng chịu áp lực cao.

Tại Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Lâm Thủy Mộc Center Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương theo thỏa thuận + Hoa hồng theo tình hình kinh doanh của Công ty.
- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành, khám sức khỏe định kỳ, đưa gia đinh đi nghỉ mát, du lịch hàng năm.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện.
- Duy trì và phát triển nét văn hóa riêng biệt và đặc sắc sau những giờ làm việc căng thẳng, kết nối mọi người gần với nhau hơn.
- Thưởng cuối năm (Lương tháng 13 + Thưởng Tết) hấp dẫn tùy theo kết quả kinh doanh của công ty và hiệu quả làm việc của cán bộ nhân viên
- Tham gia các hoạt động du lịch, nghỉ mát, teambuilding, gala ...
- Được khen thưởng xứng đáng kịp thời khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Lâm Thủy Mộc Center

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Lâm Thủy Mộc Center

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô B11, Khu đô thị mới An Cựu, Phường An Đông, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

