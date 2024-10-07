Tuyển Chuyên Viên IT thu nhập 15 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 108 - 110 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Quản lý công việc:

Xây dựng chiến lược bộ phận công nghệ thông tin, giám sát, lập kế hoạch, lên lộ trình và phân công công việc cho các thành viên trong phòng phụ trách, quản lý các trang thiết bị Công nghệ thông tin.

Quản lý cấu trúc và hệ thống của công nghệ thông tin:

Quản lý tất cả các cấu trúc của hệ thống liên quan đến công nghệ thông tin, tham gia audit đánh giá nội bộ, khắc phục khiếm khuyết, điều tra sự cố CNTT theo yêu cầu của hệ thống.

Kiểm soát tất cả các quy trình vận hành của bộ phận công nghệ thông tin với văn phòng:

Giám sát việc vận hành thiết bị Công nghệ thông tin. Giám sát việc vận hành thiết bị giám sát camera khu vực Tầng trệt, tầng 1, tầng 4, 5, 6. Kiểm tra định kỳ các dịch vụ Công nghệ thông tin. Đảm bảo hoạt động đúng, không xảy ra bất kỳ sự cố nào. Phối hợp với nhân viên trong phòng để vận hành Hệ thống công nghệ thông tin

Giám sát việc vận hành thiết bị Công nghệ thông tin.

Giám sát việc vận hành thiết bị giám sát camera khu vực Tầng trệt, tầng 1, tầng 4, 5, 6.

Kiểm tra định kỳ các dịch vụ Công nghệ thông tin. Đảm bảo hoạt động đúng, không xảy ra bất kỳ sự cố nào.

Phối hợp với nhân viên trong phòng để vận hành Hệ thống công nghệ thông tin

Giám sát việc thực hiện các quy trình phòng công nghệ thông:

Quản lý hệ thống lưu trữ của Công ty. Giám sát các thành viên trong phòng cập nhật trong việc vận hành hệ thống công nghệ thông tin. Nghiên cứu xây dựng các giải pháp Công nghệ thông tin góp phần nâng cao hiệu quả công việc, tiết kiệm chi phí. Giám sát các khoản thanh toán chi phí liên quan đến việc vận hành hệ thống công nghệ thông tin. Kiểm soát các chi phí liên quan đến công nghệ thông tin (bao gồm chi phí về phần mềm, phần cứng và các dịch vụ sử dụng công nghệ thông tin).

Quản lý hệ thống lưu trữ của Công ty.

Giám sát các thành viên trong phòng cập nhật trong việc vận hành hệ thống công nghệ thông tin.

Nghiên cứu xây dựng các giải pháp Công nghệ thông tin góp phần nâng cao hiệu quả công việc, tiết kiệm chi phí.

Giám sát các khoản thanh toán chi phí liên quan đến việc vận hành hệ thống công nghệ thông tin.

Kiểm soát các chi phí liên quan đến công nghệ thông tin (bao gồm chi phí về phần mềm, phần cứng và các dịch vụ sử dụng công nghệ thông tin).

Tạo email mới, cài phần mềm cho nhân viên văn phòng:

Liên hệ nhà cung cấp xử lý các vấn đề máy in (thay mực máy in, mua máy in mới) Liên hệ nhà cung cấp mua laptop mới cho nhân viên mới Nhiệm vụ khác được phân công bởi cấp quản lý trực tiếp.

Liên hệ nhà cung cấp xử lý các vấn đề máy in (thay mực máy in, mua máy in mới)

Liên hệ nhà cung cấp mua laptop mới cho nhân viên mới

Nhiệm vụ khác được phân công bởi cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn:Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Điện-Điện Tử-Viễn Thông-CNTT

Trình độ học vấn:

Kiến thức:

Có kiến thức chuyển môn về CCNA, CCNP, MCSA, MCSE, LPI, CEH, CISSP Khả năng vi tính: MS. Office (word, excel, power-point), cài đặt phần mềm, quản trị hệ thống mạng,.. Khả năng ngoại ngữ: tiếng Anh trung cấp trở lên ( nghe nói,đọc viết)

Có kiến thức chuyển môn về CCNA, CCNP, MCSA, MCSE, LPI, CEH, CISSP

Khả năng vi tính: MS. Office (word, excel, power-point), cài đặt phần mềm, quản trị hệ thống mạng,..

Khả năng ngoại ngữ: tiếng Anh trung cấp trở lên ( nghe nói,đọc viết)

Kỹ năng:

Kỹ Phân tích và tổ chức công việc, kỹ năng thuyết trình Yêu thích và thường xuyên cập nhật thông tin công nghệ IT mới Nhiệt tình, kiên trì, năng động, chịu khó, chịu được áp lực công việc cao. Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận, trung thực và ham học hỏi. Kỹ năng giao tiếp tốt, rõ ràng, lưu loát với cấp quản lý và nhân viên, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng Lãnh đạo & Tư duy. Kỹ năng làm việc nhóm tốt. phối hợp, giao việc & đánh giá nhân viên Sẵn sàng đi công tác khi cần, làm ngoài giờ khi phát sinh công việc

Kỹ Phân tích và tổ chức công việc, kỹ năng thuyết trình

Yêu thích và thường xuyên cập nhật thông tin công nghệ IT mới

Nhiệt tình, kiên trì, năng động, chịu khó, chịu được áp lực công việc cao.

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận, trung thực và ham học hỏi.

Kỹ năng giao tiếp tốt, rõ ràng, lưu loát với cấp quản lý và nhân viên, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng Lãnh đạo & Tư duy.

Kỹ năng làm việc nhóm tốt. phối hợp, giao việc & đánh giá nhân viên

Sẵn sàng đi công tác khi cần, làm ngoài giờ khi phát sinh công việc

Kinh nghiệm:

Kinh nghiệm làm việc: Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Ưu tiên ứng viên có thêm kinh nghiệm khác trong lĩnh vực Camera, thiết bị giám sát ra vào Access control, thiết bị cảnh báo an ninh, các thiết bị cảm biến, thiết bị điện, IT... Có kinh nghiệm quản lý các dự án về IT, an ninh mạng, kiến thức về quản lý an toàn thông tin

Kinh nghiệm làm việc: Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên có thêm kinh nghiệm khác trong lĩnh vực Camera, thiết bị giám sát ra vào Access control, thiết bị cảnh báo an ninh, các thiết bị cảm biến, thiết bị điện, IT...

Có kinh nghiệm quản lý các dự án về IT, an ninh mạng, kiến thức về quản lý an toàn thông tin

Tại Công ty cổ phần dịch vụ Bảo vệ Long Hải Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: từ 15.000.000 - 18.000.000/ tháng, có phụ cấp. Được tham gia chế độ bảo hiểm đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN,... Thưởng lễ, lương tháng 13. Thưởng gắn bó sau 1 năm làm việc Làm việc trong môi trường cao cấp/ văn minh/ máy lạnh

Thu nhập hấp dẫn: từ 15.000.000 - 18.000.000/ tháng, có phụ cấp.

Được tham gia chế độ bảo hiểm đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN,...

Thưởng lễ, lương tháng 13.

Thưởng gắn bó sau 1 năm làm việc

Làm việc trong môi trường cao cấp/ văn minh/ máy lạnh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ Bảo vệ Long Hải

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin