Tuyển Chuyên Viên Kế Hoạch thu nhập 12 - 17 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 105 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

Thực hiện tổng hợp dữ liệu để xây dựng kế hoạch tháng/quý/năm

Soạn thảo thành thạo các văn bản hành chính

Phân tích, nghiên cứu thị trường

Lên chiến lược kinh doanh và các phương án triển khai

Xây dựng chính sách, chỉ tiêu và giao cho Ban Kinh doanh thực hiện

Làm việc với các đối tác quan trọng, đưa ra giải pháp hợp tác báo cáo Ban Lãnh đạo

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Kinh tế hoặc Quản trị ....

Kỹ năng tin học văn phòng giỏi: excel, word, powerpoint...

Có tư duy logic và kỹ năng phân tích tốt

Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong Ngành viễn thông

Làm việc độc lập và có tính sáng tạo

Có định hướng công việc rõ ràng

Kiến thức trong marketing, thương hiệu, kế hoạch chiến lược là lợi thế

Quyền Lợi

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và có cơ hội học hỏi, thăng tiến.

Tham gia đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Thành tích cá nhân được ghi nhận, khen thưởng xứng đáng.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.