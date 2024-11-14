Tuyển Chuyên Viên Kế Hoạch thu nhập 12 - 17 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CTCP Viễn thông Di động Toàn cầu
Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 105 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 17 Triệu
Thực hiện tổng hợp dữ liệu để xây dựng kế hoạch tháng/quý/năm
Soạn thảo thành thạo các văn bản hành chính
Phân tích, nghiên cứu thị trường
Lên chiến lược kinh doanh và các phương án triển khai
Xây dựng chính sách, chỉ tiêu và giao cho Ban Kinh doanh thực hiện
Làm việc với các đối tác quan trọng, đưa ra giải pháp hợp tác báo cáo Ban Lãnh đạo
Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Kinh tế hoặc Quản trị ....
Kỹ năng tin học văn phòng giỏi: excel, word, powerpoint...
Có tư duy logic và kỹ năng phân tích tốt
Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong Ngành viễn thông
Làm việc độc lập và có tính sáng tạo
Có định hướng công việc rõ ràng
Kiến thức trong marketing, thương hiệu, kế hoạch chiến lược là lợi thế
Tại CTCP Viễn thông Di động Toàn cầu Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và có cơ hội học hỏi, thăng tiến.
Tham gia đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Thành tích cá nhân được ghi nhận, khen thưởng xứng đáng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTCP Viễn thông Di động Toàn cầu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
