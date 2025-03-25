Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 550 - 1 USD

Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam

Chuyên viên khách hàng cá nhân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam

Mức lương
550 - 1 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: CN Hải Phòng (Ngô Quyền) & PGD Tràng Duệ (KCN Tràng Duệ GĐ 2)

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương 550 - 1 USD

1. Xây dựng và duy trì quan hệ với các khách hàng cá nhân tiềm năng.
2. Đưa các sản phẩm của Woori Bank đến với khách hàng người Việt Nam với tư cách là một chuyên viên quản lý trong việc xây dựng và gìn giữ các mối quan hệ với khách hàng cá nhân.
3. Đánh giá khả năng tài chính và tài sản thế chấp của khách hàng.
4. Chuẩn bị hồ sơ đề xuất khoản vay theo yêu cầu và mục đích vay của khách hàng, tạo yêu cầu đến bộ phận thẩm định chuyên môn.
5. Tuân theo các tiêu chuẩn và chính sách tín dụng của ngân hàng và quy định pháp luật hiện hành.
6. Hoàn thành các chỉ tiêu được giao đối với vị trí chuyên viên QHKH cá nhân.
7. Hoàn thành các công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám Đốc chi nhánh và khối Hỗ trợ khách hàng cá nhân.

Với Mức Lương 550 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học.

Tại Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam

Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Head Office – 34F Keangnam Hanoi Landmark 72, Pham Hung Street, Nam Tu Liem, Ha Noi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

