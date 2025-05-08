Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI

Chuyên viên khách hàng cá nhân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh:

- Quảng Ninh

- Hải Phòng

- Hải Dương, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch và triển khai các kế hoạch kinh doanh của cá nhân phù hợp với định hướng của đơn vị
- Thực hiện bán hàng theo các chương trình, chiến dịch & định hướng kinh doanh theo set bán hàng của Khối KHCN/Chi nhánh từng thời kỳ
- Tư vấn, chào bán thành công và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho KHCN theo quy trình, quy định của MBV, đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của KH
- Quản lý khoản vay của KH, phối hợp với UB khai thác sâu và bán chéo, bán thêm các SPDV cho KH
- Tìm kiếm, liên kết, hợp tác đối tác để phát triển KH mới, thiết lập các mối quan hệ với KH, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại với phân khúc KH quản lý
- Tham gia triển khai các chương trình marketing của HO, các chương trình phát động quảng bá SPDV và thương hiệu của Khối KHCN: chương trình roadshows, chương trình tri ân KH, chương trình triển khai sản phẩm mới...
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của CBQL trực tiếp/gián tiếp, quy định của MBV phù hợp với năng lực và phạm vi công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Cử nhân CĐ/ĐH, ưu tiên chuyên ngành Kinh tế/Tài chính/Ngân hàng
- Ưu tiên kinh nghiệm 01 năm trở lên ở các ngân hàng hoặc công ty tài chính

Tại NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn theo năng lực, kết quả kinh doanh
- Lương tháng 13, thương Tết và các ngày lễ theo quy định của MBV
- Thời gian làm việc: Thứ hai - Thứ sáu
- BHYT, BHSK, khám sức khỏe hằng năm
- Các khóa đào tạo, huấn luyện; teambuilding
- Nghỉ lễ tết, sinh nhật
- Được vay lãi suất ưu đãi cho CBNV.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI

NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Hải Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

