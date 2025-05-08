Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

- Lập kế hoạch và triển khai các kế hoạch kinh doanh của cá nhân phù hợp với định hướng của đơn vị

- Thực hiện bán hàng theo các chương trình, chiến dịch & định hướng kinh doanh theo set bán hàng của Khối KHCN/Chi nhánh từng thời kỳ

- Tư vấn, chào bán thành công và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho KHCN theo quy trình, quy định của MBV, đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của KH

- Quản lý khoản vay của KH, phối hợp với UB khai thác sâu và bán chéo, bán thêm các SPDV cho KH

- Tìm kiếm, liên kết, hợp tác đối tác để phát triển KH mới, thiết lập các mối quan hệ với KH, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại với phân khúc KH quản lý

- Tham gia triển khai các chương trình marketing của HO, các chương trình phát động quảng bá SPDV và thương hiệu của Khối KHCN: chương trình roadshows, chương trình tri ân KH, chương trình triển khai sản phẩm mới...

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của CBQL trực tiếp/gián tiếp, quy định của MBV phù hợp với năng lực và phạm vi công việc.